Kia e Nadal insieme in una straordinaria esperienza visiva ed interattiva

Rafael Nadal, ha confermato il proprio impegno riguardo alla mobilità elettrificata sostenibile, durante l'evento speciale #TheIcon,

tenutosi all’IFEMA di Madrid, in Spagna, con la consegna delle chiavi dell’ammiraglia di Kia, EV9 - primo SUV elettrico a tre file di sedili del brand.

L’evento di Kia #TheIcon ha catapultato gli ospiti in una straordinaria esperienza interattiva a 360 gradi, coinvolgendo tre icone: Kia EV9, il pioneristico SUV completamente elettrico; Rafael Nadal, mito dello sport; e #TheIcon Court, una concezione inedita del campo da tennis che proietta questo sport oltre i confini tradizionali.

In virtù della storica partnership globale con Kia e del continuo impegno nella promozione della mobilità sostenibile, Nadal ha ricevuto le chiavi di una EV9 GT-Line, di colore Ocean Blue Matte. Il pionieristico SUV, che guida la trasformazione di Kia in fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile, andrà ad aggiungersi, insieme ad EV6, alla collezione personale di Nadal.

“Per raggiungere tutti i traguardi della mia lunga carriera, ho dovuto continuamente impegnarmi per migliorare. È l’unico modo per progredire”, ha dichiarato Nadal. “Ho la fortuna di avere come partner Kia, con cui condivido questa mentalità, ed EV9 è l’ultimo step nell’evoluzione del brand verso la nuova dimensione di fornitore leader a livello mondiale di veicoli elettrici. Non vedo l’ora di iniziare il mio prossimo viaggio verso l’elettrificazione con questo SUV high-tech dal design straordinario”.

Kia continua a introdurre innovazioni nel settore della mobilità e con #TheIcon sconvolge la tradizionale concezione del tennis, reinventando in modalità digitale il concetto di campo da tennis, in uso da 148 anni. Nadal, vincitore del Grande Slam per ben 22 volte, si è cimentato sull'innovativo campo interattivo mettendo alla prova il suo talento in diversi ‘game modes’ gareggiando con il suo allenatore, Carlos Moya, su una serie di campi da gioco non convenzionali.

Charles Ryu, Senior Vice President e Head of the Global Brand & CX Division di Kia, ha commentato: “La nostra partnership con Nadal è iniziata nel 2004 e siamo lieti di essere stati parte del suo successo negli ultimi 19 anni. EV9, presentato oggi al nostro ambasciatore globale di lungo corso, rappresenta lo spirito del percorso di Kia verso l’innovazione e la sostenibilità. Sono sicuro che EV9 rappresenterà una potente fonte di ispirazione per i prossimi straordinari obiettivi di Nadal”.

Nel corso dell'evento #TheIcon, gli ospiti sono stati coinvolti in un memorabile viaggio virtuale di esplorazione di EV9 in 3D. I partecipanti sono stati introdotti virtualmente nel pionieristico SUV circondati da schermi a 360 gradi che proiettavano immagini ravvicinate dell'abitacolo tecnologicamente avanzato e capace di ridefinire lo spazio all’interno del SUV. Dal parabrezza e dai finestrini apparivano immagini di paesaggi spettacolari, a sottolineare la natura rivoluzionaria di EV9.