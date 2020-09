Kia schiera la propria gamma elettrificata

Sono 5 i modelli attualmente proposti da Kia sul mercato italiano che possono vantare delle due più alte classi di contribuzione previste dagli Ecobonus proprio perché racchiusi nell’intervallo di emissioni che va da zero a 60 grammi di CO2 per Km. e-Niro, e-Soul, XCeed Plug in hybrid, CEED Sportswagon Plug in hybrid e Niro Plug in hybrid, sono queste le protagoniste della campagna commerciale di settembre di Kia Italia ideata per il rientro dalle vacanze.

Gamma Plug in – Agevolazioni per XCeed, CEED Sportswagon e Niro nelle versioni Plug in hybrid

Grazie allo sconto Kia a cui si aggiungono le contribuzioni Statali e, laddove previsto, anche quelle regionali, acquistare un veicolo della gamma Plug in hybrid non è mai stato così vantaggioso. Con 3.000€ di sconto concessionario per XCeed Plug in hybrid e 3.250 per CEED SW Plug in hybrid, 4500€ di contributo nazionale in caso di rottamazione e fino a 6000€ nel caso di Regioni come la Valle d’Aosta, XCeed PHEV e CEED SW Plug in hybrid possono essere acquistate nelle versioni High Tech al prezzo di 24.250€ e 23.500€.

Stesso discorso anche per la vettura che nel tempo è stata l’apripista per Kia nel mercato della mobilità elettrificata: Niro Plug in hybrid, grazie a uno sconto di casa madre di 250€ in più rispetto alle compagne di gamma, in allestimento Urban, ipotizzando sempre la contribuzione statale e regionale della Valle d’Aosta per esempio, può essere acquistata a 22.500€

Gamma elettrica – Vantaggi fino a 18.500€ per E-Soul e 18.000€ per E-Niro

Ai vertici di categoria per autonomia (fino a 455 Km per e-Niro Long Range), anche e-Niro ed e-Soul si presentano con tutte le carte in regola per beneficiare del massimo delle contribuzioni previste sia a livello nazionale che regionale. Anche in questo caso ipotizzando l’acquisto delle versioni con batteria da 39 KW in allestimento Style con rottamazione in Regioni come Valle d’Aosta, ecco che le vetture elettriche di Kia possono godere di 8.000€ di ecobonus nazionale, cui si sommerebbero 4.500€ di sconto Kia (che nel caso di e-Niro sarebbero 4.000€) e altri 6.000€ della Regione, per un totale di 18.500€ di vantaggi. Questo porterebbe il prezzo d’acquisto delle vetture indicate, rispettivamente a 21.350€ per e-Soul e 21.850€ per e-Niro.

Kia Renting: con ecobonus anche il canone di noleggio

La tecnologia ibrida plug in di Kia diventa vantaggiosa anche in caso di noleggio. L’ecobonus di 2.500€ si unisce ai piani di Kia Renting generando un’offerta a tutto vantaggio per il cliente per XCeed Plug in hybrid in allestimento High Tech, che senza alcun anticipo, prevede una rata mensile di 399€ + IVA per 36 mesi o 60.000 Km comprensiva dipacchetto ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida con sistema di guida di secondo livello), manutenzione ordinaria e straordinaria, Bollo, RCA, F/I e Full Kasko*.

“La mobilità elettrificata diventa una realtà concreta e alla portata di una fascia sempre più ampia di consumatori e di questo non possiamo che essere soddisfatti - spiega Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Motors Company Italy – Questo è un passo fondamentale per Kia che, con una gamma che comprende ben 5 veicoli, si prepara sempre più a rendere realtà quel Plan S illustrato nei mesi scorsi che ci deve portare ai vertici mondiali della mobilità elettrificata”

Kia infatti si sta preparando a livello worldwide alla scalata per la leadership del mercato globale dei veicoli a propulsione elettrica e ibrida, un obiettivo che si dovrà tradurre con il raggiungimento della quota di mercato del 25% entro il 2025 per le classi di veicoli eco-friendly. Ma non solo: Kia diverrà vero e proprio dispensatore di soluzioni di mobilità alternativa d’avanguardia.

“L’offerta di veicoli elettrici ai vertici di categoria in termini prestazionali come e-Niro ed e-Soul rappresenta solo la punta di quanto Kia oggi è in grado di ospitare nella propria gamma – conclude Bitti – Il processo di elettrificazione della mobilità deve essere graduale e Kia Italia questo lo ha capito, modellando una gamma articolata, capace di coniugare le più disparate soluzioni tecnologiche in materia di mobilità alternativa in modo da poter soddisfare tutte le esigenze del potenziale cliente: dalla tecnologia mild hybrid applicata sia ai motori diesel di ultima generazione che ai turbo benzina per il segmento B, alle soluzioni ibride e plug in e non da meno i più evoluti sistemi di doppia alimentazione benzina GPL”.

Una campagna tutta dedicata alla gamma elettrificata di Kia

Con il mese di settembre anche la strategia di comunicazione di Kia Italia punterà i riflettori sulla gamma elettrificata concentrandosi su specifici modelli: e-Niro, e-Soul, XCeed Plug in hybrid, CEED SW Plug in hybrid. Per l’occasione verrà realizzato uno spot con una creatività ad hoc che troverà declinazione su tutti i canali comunicativi dell’azienda. Lo spot in lavorazione avrà come protagonista un simpatico pappagallo che si stupirà, interagendo con il proprio padrone, di fronte alla moltitudine delle soluzioni che Kia è in grado di offrire al mercato in tema di mobilità elettrificata. Lo spot sarà inoltre occasione per dare uno sguardo in anteprima alla nuova Sorento Plug in hybrid che arriverà sul mercato italiano tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Sorento, come recentemente comunicato, arriverà in Italia solo in versione hybrid e plug in hybrid, dotata di trazione integrale AWD e 7 posti con capacità di carico ai vertici della categoria.

Non mancheranno inoltre product placement incentrati sulla gamma elettrificata e un’attività social che coinvolgerà influencer di primo piano a livello nazionale.