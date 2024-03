Kia si aggiudica 5 iF Design Awards 2024 con EV9

La Kia EV9 si è aggiudicata il prestigioso Gold award agli iF Design Awards 2024, un riconoscimento che evidenzia l'impegno di Kia verso l'innovazione nel design e la sostenibilità.

Questo premio si aggiunge ai numerosi riconoscimenti già ottenuti, confermando il successo della filosofia di design “Opposites United”.

Una filosofia di design unica

“Opposites United”, la filosofia alla base del design Kia, esplora la tensione tra natura e modernità per creare un insieme armonioso e contemporaneo. La Kia EV9 è l'espressione perfetta di questa filosofia, unendo forme eleganti a una geometria assertiva.

La visione di Karim Habib

Karim Habib, Executive Vice President e Head of Kia Global Design, ha sottolineato il valore del premio come riconoscimento del lavoro e della dedizione dei team di designer e ingegneri di Kia. L'EV9 incarna la visione di Kia di innovazione, connettività e rispetto per l'ambiente.

Design esterno e interno dell'EV9

Con la sua Digital Tiger Face e Digital Pattern Lighting Grille, l'EV9 sfoggia un aspetto futuristico. Internamente, il design sfrutta la piattaforma E-GMP per offrire spazio e comfort, seguendo la “three-stage sustainable design strategy” di Kia.

Il sistema di infotainment "Ki"

Premiato nella categoria Product Interfaces, il sistema di infotainment "Ki" riflette la filosofia Opposites United, con un design grafico che utilizza colori vivaci e forme intuitive per migliorare l'esperienza utente, rendendo le funzionalità più accessibili.

Altri successi di Kia

Oltre all'EV9, Kia ha ricevuto riconoscimenti per altri progetti innovativi, inclusa la campagna "80 years of movement", il design del trade fair booth "Windows of Inspiration" e l'esperienza multimediale "Kia EV Unplugged Ground", sottolineando l'importanza del design distintivo nel marchio.