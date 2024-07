KINTO: One Usato l’affidabilità delle vetture Toyota e Lexus a noleggio

KINTO, il terzo brand globale del Gruppo Toyota dedicato ai servizi di mobilità, annuncia il lancio di KINTO One Usato,

il primo servizio di noleggio a lungo termine per vetture usate selezionate Toyota e Lexus. Questo nuovo servizio offre una soluzione di mobilità innovativa e conveniente, sia per privati che per aziende, permettendo di accedere alla qualità e alla tecnologia elettrificata dei veicoli Toyota e Lexus attraverso una formula all inclusive, trasparente e senza pensieri.

Il noleggio a lungo termine è una formula che sta guadagnando sempre più popolarità in Italia, non solo tra le aziende ma anche tra i privati che cercano un'opzione di mobilità accessibile e completa. KINTO One Usato si distingue per la possibilità di noleggiare veicoli della gamma elettrificata Toyota e Lexus, inclusi i veicoli commerciali, offrendo vantaggi significativi come il risparmio sui consumi e la riduzione dell'impatto ambientale. Inoltre, i clienti possono usufruire dei vantaggi fiscali associati al noleggio.

Un elemento chiave di KINTO One Usato è la Customer Experience di alto livello garantita dal servizio offerto dalla rete ufficiale Toyota e Lexus. Con un unico referente, il concessionario scelto, i clienti ricevono assistenza personalizzata in ogni fase del processo. Il personale dedicato, accuratamente formato e con una ventennale esperienza nella distribuzione e manutenzione di veicoli elettrificati, è in grado di soddisfare le esigenze di clienti privati, partite IVA e aziende.

KINTO One Usato è progettato per rispondere alle necessità di chi cerca una vettura usata Toyota o Lexus, proponendo un’offerta vantaggiosa e trasparente. Tra i benefici principali si evidenziano: convenienza dell’offerta rispetto al noleggio di una vettura nuova.Vetture selezionate provenienti dalla rete ufficiale Toyota e Lexus, con tempi di consegna ridotti.Stesso livello di servizio del nuovo: canone mensile fisso con tutti i servizi inclusi e piano personalizzabile.

Il servizio si distingue per una formula accessibile e all inclusive che combina la qualità dei prodotti Toyota e Lexus con l'affidabilità del servizio e dell'assistenza della rete ufficiale. Il canone di noleggio è configurabile in base a vari parametri, tra cui l’anticipo, la durata del contratto, il chilometraggio incluso e i servizi necessari. Di base, il canone mensile include:Manutenzione ordinaria e straordinaria presso la rete ufficiale Toyota e Lexus.Assicurazione completa (RCA, Kasko, furto e incendio, eventi naturali e PAI), con veicolo sostitutivo garantito per 30 giorni in caso di furto.Assistenza stradale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.Supporto amministrativo per gestione multe, pagamento bollo e messa su strada, con un call center dedicato.A questi servizi di base si possono aggiungere opzioni come: cambio pneumatici estivi e invernali.Carta carburante utilizzabile nel network di stazioni partner del Gruppo Toyota.Veicolo sostitutivo in caso di guasto o sinistro.Servizio Pick Up and Delivery per la consegna dell’auto e per la manutenzione e cambio gomme.Veicolo di pre-assegnazione in attesa della vettura scelta.

Una caratteristica innovativa del KINTO One Usato è il Mobility Pack, che permette di includere nel canone mensile crediti prepagati di mobilità (da 100€ a 2.000€). Questo pacchetto offre mobilità aggiuntiva tramite il servizio di Car Sharing KINTO Share, ideale per esigenze temporanee come disporre di un’auto più grande per un week-end o una city car aggiuntiva per un familiare.

“E’ finalmente arrivato il momento di una mobilità più ‘smart’ e conveniente ma senza compromessi. KINTO One Usato, il servizio di noleggio a lungo termine di KINTO, offre un accesso conveniente ed immediato alla qualità ed alla tecnologia elettrificata Toyota e Lexus, attraverso veicoli di secondo ciclo che fanno parte del parco auto certificato di KINTO Italia’’. – dichiara Donato Santoro, Business Growth Director di KINTO Italia. ‘’KINTO One Usato garantirà, ai clienti che lo sceglieranno, tutto il servizio e l’esperienza della rete ufficiale dei concessionari Toyota e Lexus ed un’esperienza 100% ‘free of mind’ grazie alla completezza dei servizi inclusi, pari a quelli del nuovo ed alla qualità Toyota.’’

KINTO One Usato può rivoluzionare la mobilità di chi vuole accedere ai veicoli della gamma Toyota e Lexus combinando convenienza, affidabilità e flessibilità in un’unica formula. Maggiori informazioni su questa nuova formula e sulle offerte sono disponibili al seguente link: KINTO One Usato.

Nel contesto della qualità, è importante notare che Lexus è stata classificata per la decima volta negli ultimi dodici anni al primo posto nella classifica J.D. Power “2024 U.S. Vehicle Dependability Study”. Toyota si è posizionata al secondo posto. Questo studio, giunto alla 35a edizione, si basa sulle risposte di oltre 30.000 proprietari di veicoli immatricolati nel 2021, analizzando l'affidabilità delle auto dopo tre anni di proprietà. Inoltre, Altroconsumo ha premiato Lexus nel 2024 come brand più affidabile in Europa, riconoscendo a Toyota il quarto posto, sulla base di un’indagine condotta su più di 30.000 automobilisti di nove paesi europei.