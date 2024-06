Škoda celebra 21 anni di partnership con il Tour de France

Škoda Auto festeggia il suo 21° anno consecutivo come Main Partner del Tour de France, consolidando una partnership iniziata nel 2004.

La 111a edizione della gara ciclistica più famosa al mondo prenderà il via il 29 giugno con la Grand Départ a Firenze. Per la prima volta, le prime tre tappe si terranno in Italia e la gara non si concluderà a Parigi, a causa dell'imminente inizio dei Giochi Olimpici nella capitale francese. L'evento si concluderà a Nizza il 21 luglio, dopo aver percorso quasi 3.500 chilometri attraverso 21 tappe.

Uno degli elementi distintivi di questa edizione sarà l'uso del SUV 100% elettrico Škoda Enyaq come "Red Car", veicolo ufficiale del Direttore del Tour Christian Prudhomme. Equipaggiata con tecnologie di comunicazione avanzate e un tetto apribile panoramico, la Škoda Enyaq guiderà il gruppo durante la gara. La flotta ufficiale del Tour è composta da 205 veicoli Škoda, tra cui l'ammiraglia Škoda Superb, che fungeranno da centri di comando mobili e supporto logistico per i 176 ciclisti provenienti da 22 squadre.

Le 21 tappe del Tour de France 2024 includono otto tratti pianeggianti, quattro tappe collinari, sette tappe di montagna e due prove a cronometro, attraversando quattro paesi: Italia, San Marino, Principato di Monaco e Francia. I ciclisti affronteranno percorsi impegnativi attraverso l'Appennino italiano, le Alpi italiane e francesi, il Massiccio Centrale e i Pirenei, offrendo uno spettacolo emozionante agli appassionati di ciclismo.

Martin Jahn, Membro del Board di Škoda per Vendite e Marketing, ha dichiarato: "Da oltre 20 anni, Škoda è strettamente associata al ciclismo professionistico. Estendendo il nostro accordo fino al 2028, dimostriamo il nostro fermo impegno nei confronti di A.S.O. e della comunità ciclistica globale. Nelle prossime settimane, ci concentreremo sul Tour de France e sulle impressionanti prestazioni degli atleti. Coinvolgeremo i fan attraverso la nostra piattaforma WeLoveCycling con il motto 'What's Your Tour?' – offrendo approfondimenti dietro le quinte, concorsi, impressioni dal vivo dal percorso e interviste con i fan condotte dall'ex ciclista professionista britannico Cameron Jeffers sui nostri canali social ufficiali."

Christian Prudhomme guiderà il gruppo a bordo della Red Car, dotata di caratteristiche speciali, quali il tetto apribile panoramico e tecnologie di comunicazione all'avanguardia. La flotta ufficiale del Tour è composta da 205 veicoli Škoda, che accompagneranno il gruppo di 176 ciclisti suddivisi in 22 squadre per tutti i 3.492 chilometri.

Oltre al Tour de France, Škoda Auto sostiene il Tour de France Femmes avec Zwift per il terzo anno consecutivo. Quest'anno, la gara femminile inizierà il 12 agosto a Rotterdam, Paesi Bassi, e si concluderà dopo otto tappe il 18 agosto all'Alpe d'Huez.

La partnership tra Škoda Auto e il Tour de France rappresenta un impegno costante per il ciclismo. Dal 2004, Škoda Auto sostiene ininterrottamente il più grande evento ciclistico del mondo in qualità di partner principale e automobilistico ufficiale. Inoltre, per la 14a volta, il team di Škoda Design è stato responsabile della realizzazione dei trofei in cristallo che andranno al vincitore assoluto e ai leader delle classifiche a punti, montagna e giovani del Tour de France. Da dieci anni, la Casa boema sponsorizza anche la maglia verde per il leader della classifica a punti.

Sul sito web di WeLoveCycling, i fan possono partecipare a concorsi per vincere fantastici premi, come biciclette premium, maglie verdi originali autografate, abbigliamento da ciclismo e molto altro. Nell'ambito della campagna "What's Your Tour", l'ex corridore professionista britannico Cameron Jeffers fornirà informazioni esclusive e interviste direttamente dalla gara. I fan possono accedere a questi contenuti con l'hashtag #whatsyourtourde sui canali social. Inoltre, attraverso l'app mobile Tour de France powered by Škoda, i tifosi possono seguire l'azione dal vivo in pista, ricevere gli ultimi aggiornamenti e godersi accattivanti storie dal dietro le quinte.

Quest’anno il Tour offrirà agli appassionati tifosi e ai semplici curiosi italiani un’occasione speciale per vivere l’emozione della competizione. La gara partirà infatti il 29 giugno da Firenze e si snoderà attraverso Toscana, Emilia Romagna e Piemonte per i primi tre giorni. Saranno numerose le attivazioni locali che si svolgeranno lungo il percorso, precedendo l’arrivo della carovana, e che permetteranno al pubblico di ricevere numerosissimi gadget, trovare ristoro e conoscere la gamma di modelli Škoda.

La storia di Škoda Auto è strettamente legata alle biciclette: nel 1895, Václav Laurin e Václav Klement iniziarono l’avventura che li porterà a produrre automobili, creando una fabbrica di biciclette a Mladá Boleslav. Ancora oggi, biciclette e accessori per il ciclismo fanno parte della vasta gamma di prodotti Škoda. L'impegno di Škoda per il ciclismo si manifesta anche nel supporto a un totale di 20 eventi sportivi internazionali professionistici e amatoriali, tra cui la gara nazionale amatoriale L'Étape du Tour de France in Repubblica Ceca.