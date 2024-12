Škoda Elroq: il nuovo SUV elettrico compatto con design modern solid

Škoda inaugura una nuova era nella mobilità elettrica con il lancio di Elroq, il suo primo SUV compatto completamente elettrico.

Questo modello, disponibile a partire da 34.500 euro in Italia, è il primo a integrare il nuovo linguaggio di design Modern Solid, che unisce robustezza, funzionalità e autenticità. Il SUV sarà disponibile in prevendita dal 2 ottobre, con le prime consegne previste nel primo trimestre del 2025.

Design Modern Solid: innovazione ed eleganza

Elroq introduce un’estetica completamente nuova per Škoda, caratterizzata dal Tech-Deck Face, un frontale nero lucido che sostituisce la calandra tradizionale, e un robusto paraurti con dettagli in Dark Chrome. La grafica dei fari a “quattro occhi” è stata reinterpretata per esprimere modernità e raffinatezza.

L’aerodinamica è stata ottimizzata al massimo: con un coefficiente di resistenza di 0,26, Elroq si pone al vertice del segmento, garantendo maggiore efficienza e una velocità massima di 180 km/h. Anche il lettering Škoda, presente per la prima volta sia sul cofano sia sul volante, contribuisce a rafforzare l'identità del modello.

Propulsori e autonomia: fino a 560 km

Škoda Elroq offre un’ampia gamma di motorizzazioni, con tre diverse opzioni di batteria. La versione base, Elroq 50, parte con una potenza di 125 kW, mentre la top di gamma Elroq 85x aggiunge un motore sull’asse anteriore per la trazione integrale.

L’autonomia massima dichiarata nel ciclo WLTP è di oltre 560 km, rendendo Elroq ideale per chi cerca un SUV versatile e adatto anche ai lunghi viaggi. Grazie alla ricarica rapida fino a 175 kW, la batteria da 82 kWh può essere ricaricata dal 10% all’80% in soli 28 minuti, offrendo tempi di sosta estremamente ridotti.

Interni spaziosi e funzionali: comfort e sostenibilità

L’abitacolo di Elroq non solo offre ampio spazio, ma utilizza materiali sostenibili per un impatto ambientale ridotto. Con un bagagliaio da 470 litri, espandibile fino a 1.580 litri, e una serie di soluzioni Simply Clever come scomparti aggiuntivi e una rete per il cavo di ricarica, l’Elroq si adatta perfettamente alle esigenze quotidiane.

L’infotainment di serie comprende uno schermo da 13 pollici con interfaccia intuitiva, mentre i sistemi di assistenza alla guida e i nove airbag garantiscono un’elevata sicurezza attiva e passiva.

Parità di prezzo con il Karoq a combustione interna

Škoda punta a rendere la mobilità elettrica accessibile, proponendo Elroq a un prezzo competitivo che, in molti mercati, è equiparato a quello del Karoq a combustione interna. Questo rende Elroq un’opzione interessante per chi desidera passare all’elettrico senza rinunciare a un investimento ragionevole.

Škoda Elroq si presenta come un veicolo elettrico completo, in grado di soddisfare sia le esigenze degli spostamenti urbani sia quelle delle avventure extraurbane. Con il suo prezzo competitivo, le tecnologie avanzate e l'autonomia adeguata, rappresenta una scelta concreta per chi vuole abbracciare la mobilità sostenibile senza compromessi.

Con prezzi che partiranno da 34.500 euro in Italia. Il futuro della mobilità elettrica è sempre più vicino.