Škoda Enyaq RS Race: esplora il futuro elettrico nel motorsport

Il mondo del motorsport sta assistendo a una rivoluzione guidata dall'innovazione e dalla sostenibilità, e Škoda Auto è in prima linea con il suo nuovo studio concettuale, l'Enyaq RS Race.

Questo modello non solo riflette l'heritage sportivo di Škoda, ma segna anche un passo importante verso un futuro più verde nel campo delle competizioni automobilistiche.

Il Škoda Enyaq RS Race si basa sul modello coupé Enyaq RS, ma si distingue per il suo design radicalmente aggressivo e le prestazioni potenziate. Dotato di trazione integrale, il veicolo esplora le potenzialità della piattaforma di trazione elettrica modulare del Gruppo Volkswagen, promettendo non solo maggiore velocità ma anche una maneggevolezza superiore grazie a una base allargata e un'imponente ala posteriore che garantisce una migliore forza di scarico.

"La sostenibilità è ormai un pilastro fondamentale per Škoda Motorsport," afferma Michal Hrabánek, capo di Škoda Motorsport. "L'Enyaq RS Race è il frutto delle nostre esperienze con la Škoda Fabia RE-X1, la nostra prima incursione nelle competizioni rally elettriche. Questo modello non solo incrementa il fascino emotivo del nostro brand ma pone le basi per le future generazioni di auto Škoda."

In termini di design, l'Enyaq RS Race mostra chiari segni di una filosofia che abbraccia il rischio e l'innovazione. "Fin dall'inizio, sapevamo che il design doveva essere audace, con un forte richiamo alle nostre radici nelle corse," spiega Daniel Petr, Senior Designer di Škoda Auto. "Il frontale è scolpito, i parafanghi sono estremamente allargati, e la massiccia ala posteriore conferma la sua prontezza alla velocità, persino su carta."

Oltre a sottolineare l'impegno di Škoda per la sostenibilità nel motorsport, come dimostrato dall'uso di combustibili fossili sostenibili al 100% nel Fabia Rally2, l'Enyaq RS Race funge da laboratorio mobile per testare nuove tecnologie elettriche. Queste innovazioni non solo aumentano le performance ma assicurano anche una maggiore efficienza e minor impatto ambientale.

L'Enyaq RS Race non è solo un esercizio stilistico ma una visione tangibile del futuro della Škoda nel motorsport. Con queste premesse, la casa automobilistica ceca non solo rafforza la sua posizione nel settore delle competizioni, ma si proietta anche come leader nell'evoluzione delle tecnologie sostenibili nel campo automobilistico. Ulteriori informazioni sono disponibili sullo Škoda Storyboard e in un video che offre un'approfondita analisi dello sviluppo di questo eccitante progetto.