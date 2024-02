Škoda Fabia Young Edition: sicurezza e stile per neo-patentati

La guida autonoma rappresenta un capitolo emozionante nella vita di ogni giovane, un periodo ricco di avventure che richiede un veicolo affidabile, sicuro e stiloso.

Škoda Italia ha colto questa necessità sviluppando la Fabia Young Edition, un'auto pensata appositamente per i neo-patentati e i giovani conducenti. Questa versione non solo risponde alle esigenze di sicurezza, ma integra anche le ultime tecnologie di connettività senza tralasciare lo stile, elementi essenziali per il pubblico più giovane.

La sicurezza è un pilastro fondamentale della Škoda Fabia, che si è guadagnata 5 stelle nei crash-test EuroNCap e un rating dell'85% nella protezione dei passeggeri adulti. La struttura della vettura, realizzata con acciai alto-resistenziali, insieme a 6 airbag di serie e avanzati sistemi ADAS come il Front Assistant con frenata automatica, il Lane Assistant, il riconoscimento della segnaletica stradale e il monitoraggio della stanchezza del conducente, garantisce una sicurezza di guida superiore. A ciò si aggiunge l'illuminazione LED per una visibilità ottimale.

La nuova Fabia Young Edition parte da queste basi solide, arricchendole con dotazioni orientate ai gusti dei giovani, come la connettività smartphone wireless tramite Apple Car Play e Android Auto, uno schermo da 8,25" per la gestione dei parametri del veicolo, due porte USB-C per la ricarica dei dispositivi e una strumentazione digitale da 8". Il sistema di avviamento keyless, la e-Sim integrata per la chiamata di emergenza automatica e i servizi proattivi per la manutenzione, insieme alla possibilità di connettività remota tramite app, elevano ulteriormente il livello di comfort e sicurezza. Per facilitare le manovre, sono inclusi di serie i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, oltre a una retrocamera con sistema di pulizia ad alta pressione.

Škoda Fabia Young Edition colpisce anche per il suo design, con cerchi in lega da 15" in colore nero, calotte degli specchietti retrovisori anch'esse nere e una gamma di colori metallizzati per la carrozzeria, tra cui Blu race, Bianco Luna e Grigio Grafite, con l'opzione dell'Arancione Sunset.

Le motorizzazioni disponibili, il 1.0 MPI 80 CV e il 1.0 TSI 95 CV, entrambi abbinati a cambi manuali a 5 rapporti, garantiscono efficienza e prestazioni adatte ai neo-patentati, con consumi in ciclo WLTP di 5,2 – 5,4 lt/100 km per il 1.0 MPI e di 5,0 – 5,2 lt/100 km per il 1.0 TSI.

La proposta commerciale di lancio rende la Škoda Fabia Young Edition ancora più accessibile, con un'offerta che prevede un anticipo di 2.000 euro, TAN 1,99%, TAEG 3,18% e rate mensili di 169 euro/mese per 36 mesi, rendendola un'opzione estremamente vantaggiosa per le famiglie e i giovani clienti.

Škoda Fabia Young Edition si rivela quindi l'auto perfetta per i giovani alla ricerca di un veicolo che combini sicurezza, tecnologia e stile, accompagnandoli nelle loro prime avventure automobilistiche con la massima affidabilità e un pizzico di personalità.