Škoda nuova Octavia: nuovo design, tecnologia AI e motori efficienti

Škoda Auto ha aggiornato le versioni berlina e station wagon della sua iconica Octavia, il modello più venduto del marchio con oltre 7 milioni di unità consegnate.

La quarta generazione moderna è stata rinnovata con nuovi accorgimenti stilistici, inclusi i fari LED Matrix di seconda generazione e una calandra Škoda rivista, migliorando l'estetica e l'efficienza del veicolo.

Gli interni sono stati rielaborati con nove selezioni di design, materiali sostenibili e un display per l'infotainment da 13 pollici disponibile per la prima volta su Octavia. Il display digitale da 10 pollici e il Virtual Cockpit avanzato sono di serie su alcune varianti, mentre l'head-up display è disponibile su richiesta.

La connettività è stata migliorata con nuovi servizi e un'esperienza utente avanzata, grazie all'integrazione del chatbot basato sull'intelligenza artificiale ChatGPT nell'assistente vocale Laura, che sarà implementato nel corso del 2024. Questo permetterà funzionalità vocali avanzate, migliorando l'interazione e l'usabilità del sistema.

La gamma di motori offre quattro opzioni a benzina e due diesel, con potenze che vanno da 85 kW (115 CV) a 195 kW (265 CV). Sono disponibili anche opzioni mild-hybrid per migliorare l'efficienza del carburante. Škoda ha introdotto nuovi sistemi di assistenza per aumentare la sicurezza attiva e passiva, tra cui il monitoraggio dell'attenzione e della sonnolenza del conducente e un massimo di 10 airbag.

La nuova gamma comprende quattro livelli di allestimento – Essence, Selection, Sportline e RS – con nove Design Selection per gli interni. La dotazione di serie è ricca, con Climatronic a doppia zona, Phone Box con ricarica e ventilazione attiva da 15 watt, e quattro porte USB-C a ricarica rapida da 45 watt.

Škoda Octavia continua a essere un pilastro della Casa automobilistica boema sin dall'inizio della produzione 28 anni fa. La sua spaziosità, tecnologia all'avanguardia, eccezionale livello di sicurezza e ottimo rapporto qualità-prezzo hanno attirato più di sette milioni di clienti in oltre 60 mercati. La quarta generazione è stata finalista dell'European Car of the Year nel 2021 e ha vinto il premio "Best Cars" per la migliore auto d'importazione del 2024 dalla rivista tedesca "auto motor und sport".

Con questi aggiornamenti, Škoda Octavia si conferma come una scelta eccellente per chi cerca un'auto moderna, efficiente e sicura, con un design raffinato e tecnologie all'avanguardia.