Koelliker protagonista all’Automotive Dealer Day 2023

Koelliker è protagonista della edizione 2023 dell’Automotive Dealer Day che si svolge a Verona fino al 18 Maggio.

Il Gruppo in quest’occasione ha tenuto anche il suo Dealer Meeting, riunendo insieme i dealers delle proprie reti auto e veicoli commerciali, oltre che dei partner finanziari e commerciali. In questo contesto ha presentato in anteprima le novità e i progetti che confermano Koelliker come hub di soluzioni di mobilità sostenibili e innovative.

Koelliker powered by Askoll: il primo scooter elettrico del Gruppo, 100% made in Italy

Il Gruppo ha presentato oggi in esclusiva il primo scooter elettrico a marchio Koelliker powered by Askoll - casa motociclistica italiana - andando a consolidare così il suo impegno per una micromobilità sostenibile pensata per vivere i centri delle nostre città. Dopo Microlino e con il nuovo scooter 100% elettrico Koelliker, si amplia quindi l’offerta di soluzioni di mobilità urbana che il Gruppo mette a disposizione del cliente, intercettandone le esigenze. La gamma degli scooter Koelliker sarà composta da due modelli e sarà possibile scoprirli in tutti i Koelliker Store a partire da settembre 2023.