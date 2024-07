L'Alfa Romeo 33 Stradale debutta al Goodwood Festival of Speed

Quest'anno, il Goodwood Festival of Speed vedrà l'Alfa Romeo come protagonista grazie al debutto dell'Alfa Romeo 33 Stradale e della nuova compatta elettrica Junior.

Questo evento internazionale, aperto al pubblico, rappresenta la prima uscita ufficiale della 33 Stradale fuori dai confini italiani. La presenza dell’Alfa Romeo Junior, nella sezione dedicata alle vetture elettrificate "Electric Avenue", sottolinea l'impegno della casa automobilistica verso l'innovazione e la sostenibilità.

Goodwood: Una passerella motoristica di caratura mondiale

Il Goodwood Festival of Speed, nato nel 1993 e inizialmente dedicato alle vetture d’epoca, è diventato un appuntamento imperdibile per gli appassionati di automobilismo. Aperto dal 2000 anche ai modelli attuali, il festival include esibizioni, road show e prove speciali che coinvolgono una vasta gamma di vetture, dai classici alle auto di Formula 1. Le principali case automobilistiche utilizzano questa vetrina internazionale per presentare le ultime novità, e quest’anno, Alfa Romeo non fa eccezione.

Alfa Romeo 33 Stradale

L'Alfa Romeo 33 Stradale sarà esposta nella sezione "Supercar Paddock" per tutta la durata del festival. Questa vettura ha già catturato l'attenzione a livello globale vincendo il Design Concept Award al "Concorso d’Eleganza Villa d’Este". La 33 Stradale, con una produzione limitata a soli 33 esemplari, rappresenta il manifesto del marchio in termini di stile, tecnologia ed esperienza di guida. Ispirata alla leggendaria Tipo 33 degli anni '60, la nuova coupé a due posti secchi coniuga heritage e futuro. Realizzata artigianalmente, ogni vettura è un'opera d'arte unica, richiamando le tradizioni delle botteghe rinascimentali e delle officine dei famosi carrozzieri italiani.

Alfa Romeo Junior

La nuova compatta sportiva Alfa Romeo Junior farà la sua apparizione nella sezione "Electric Avenue". Questa è la prima vettura completamente elettrica della casa automobilistica, disponibile in due livelli di potenza: 156 CV e 280 CV. La Junior rappresenta l'emblema del DNA sportivo di Alfa Romeo, combinando prestazioni elevate con dimensioni compatte e un design italiano inconfondibile. La sua dinamica di guida è best in class, frutto dello sviluppo coordinato dalla stessa squadra di ingegneri italiani responsabili di modelli straordinari come la Giulia GTA, la 4C, e la Giulia e Stelvio Quadrifoglio.

Un'estate di emozioni con Alfa Romeo

Oltre alla presenza al Goodwood Festival of Speed, l'Alfa Romeo Junior sarà protagonista di un tour estivo nel Regno Unito. Questo roadshow offrirà al pubblico l'opportunità di provare su strada la nuova compatta elettrica in città come Bristol, Birmingham, Leicester e Londra. Gli interessati potranno trovare l'elenco completo delle località e maggiori informazioni sul sito ufficiale di Alfa Romeo.

Nic Burnside, Direttore Generale di Alfa Romeo UK, ha commentato: “Il Goodwood Festival of Speed è un palcoscenico straordinario per presentare le nostre ultime novità. La 33 Stradale e la Junior dimostrano l'impegno di Alfa Romeo verso l'innovazione e la tradizione, offrendo al pubblico un assaggio del futuro elettrificato della Marca.”

Il debutto dell'Alfa Romeo 33 Stradale e della Junior al Goodwood Festival of Speed segna un nuovo capitolo nella storia del marchio, evidenziando il perfetto equilibrio tra eredità storica e progresso tecnologico. Queste vetture non solo rappresentano il meglio del design e della performance automobilistica, ma sottolineano anche la visione di Alfa Romeo per un futuro sostenibile e innovativo.