L’atelier Alpine lancia 26 nuove collezioni per la A110

Nel 2024, l'Atelier Alpine, programma di personalizzazione di Alpine lanciato nel 2021, si arricchisce con ben 26 nuove collezioni per l'iconica A110.

Questo programma permette ai clienti di creare un’auto che rifletta appieno il loro stile personale, utilizzando tinte che si ispirano alla storia del marchio, una vasta gamma di cerchi e pinze dei freni, oltre a tre livree esclusive. Le nuove collezioni introducono abbinamenti cromatici per esterni e interni mai visti prima, per un’esperienza di guida davvero unica.

26 Nuove Collezioni Armoniose

I designer di Alpine, ascoltando le esigenze dei clienti più raffinati, hanno sviluppato nuovi accostamenti di colori sia per gli esterni che per gli interni. La nuova tavolozza colori include tonalità come Bleu Tempête Mat, Rouge Sismique, Vert Acide Mat e Noir Carbone Mat. Ogni tinta conferisce un tocco distintivo, disponibile anche nelle varianti Bleu Racing Mat e Gris Tonnerre Mat.

All'interno dell'abitacolo, le nuove armonie si manifestano con finiture in Alcantara® di vari colori: grigio, rosso, blu e arancione. Queste finiture, visibili sulle cuciture del volante, cruscotto, porte, console centrale e tappetini, permettono di scegliere l’atmosfera che più rispecchia il proprio stile. La cura dei dettagli si estende alla marcatura ad ore 12 del volante, alla cinghia delle porte (particolarmente sulla versione R Turini) e ai sedili Sabelt®.

L’Atelier al Centro di Le Mans

Un'anteprima di queste personalizzazioni sarà presentata in occasione della gara di Endurance più spettacolare e difficile al mondo: la 24 Ore di Le Mans. Qui, l’Hypercar Alpine A424 sfiderà le marche più prestigiose del settore. Gli spettatori, i visitatori e i clienti avranno l’occasione di scoprire in esclusiva i primi modelli dell'Atelier Alpine. Tra gli allestimenti esclusivi che saranno svelati, spicca l’A110 S nella livrea Blu Tempesta Opaco, esposta presso il "Villaggio dei Costruttori" al centro del leggendario Circuit de la Sarthe.

Disponibilità e Ordini

Le 26 nuove collezioni, complete di listini, saranno disponibili per ordini a partire dal terzo trimestre del 2024, con le prime consegne previste entro la fine dell'anno. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità unica per gli appassionati del marchio di possedere una vettura davvero unica, che unisce la tradizione Alpine con le esigenze di personalizzazione moderna.

L’Atelier Alpine continua così a evolversi, offrendo ai propri clienti non solo un’automobile, ma un vero e proprio pezzo d’arte su quattro ruote, capace di riflettere al meglio l’identità e il gusto personale di chi la guida.