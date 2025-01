L’ evoluzione elettrica di SEAT S.A.: le pietre miliari della transizione

Il 2025 si apre con rinnovata determinazione per SEAT S.A., che continua il suo percorso verso l'elettrificazione con una serie di iniziative strategiche

volte a consolidare la sua posizione come hub europeo della mobilità elettrica. Dopo un 2024 ricco di investimenti e trasformazioni, l'azienda guarda al futuro con l'obiettivo di ottimizzare i processi produttivi e ridurre l'impatto ambientale.

“Il 2024 è stato l’anno in cui abbiamo consolidato la nostra trasformazione verso una produzione intelligente e connessa, con processi più agili e ottimizzati, per realizzare veicoli elettrici e trasformare SEAT S.A. in un hub di elettromobilità in Europa”, ha dichiarato Markus Haupt, Vicepresidente per la Produzione e la Logistica.

Impianto di assemblaggio delle batterie: Officina 20

Uno dei progetti più significativi del 2024 è stata la costruzione della nuova Officina 20, dedicata all’assemblaggio dei sistemi di batterie per i veicoli elettrici urbani del Gruppo Volkswagen. L'impianto, con un investimento complessivo di 300 milioni di euro, si estende su una superficie di 64.000 metri quadrati e avrà una capacità produttiva di 1.200 batterie al giorno. Questo progetto consente di ottimizzare i processi logistici e ridurre l'impronta di carbonio legata al trasporto dei componenti.

Pressa PXL: l'innovazione nei reparti di stampaggio

Nel quadro della trasformazione verso l'elettrificazione, SEAT S.A. ha introdotto la nuova pressa PXL, un impianto a sei presse in grado di produrre fino a 4 milioni di pezzi all'anno. Con una forza di 81.000 kN, la PXL rappresenta un passo avanti in termini di efficienza e sostenibilità, grazie alla sua tecnologia connessa che garantisce processi più precisi e ridotti consumi energetici. La pressa è stata già utilizzata per la produzione delle parti di carrozzeria della CUPRA Raval e di altri veicoli elettrici urbani.

Forno KTL: la verniciatura elettrica

Un altro traguardo importante raggiunto nel 2024 è stata l'introduzione del forno KTL completamente elettrico presso lo stabilimento di Martorell. Questo impianto, il primo nel suo genere all'interno del Gruppo Volkswagen, permette di ridurre la dispersione di calore e di risparmiare fino a 2.500 tonnellate di CO2 all'anno. Il forno è il 42% più corto rispetto ai forni tradizionali, garantendo una significativa ottimizzazione degli spazi e dei processi.

Adattamenti delle linee di produzione

Per prepararsi alla produzione di veicoli elettrici urbani, SEAT S.A. ha trasferito la produzione della SEAT Ibiza e della SEAT Arona sulla linea 3 dello stabilimento. Questo cambiamento ha permesso di adattare la linea di produzione 1 per l’arrivo delle prime vetture pre-serie elettriche. Si tratta di un passo fondamentale per garantire la transizione verso una produzione completamente elettrificata.

Polo elettronico P-Bootcamp

L'azienda ha lanciato il progetto P-Bootcamp, un'iniziativa volta all'ottimizzazione dei sistemi elettronici dei veicoli elettrici. Il cuore del progetto è rappresentato dalla P-Golden Car, un prototipo che simula il comportamento del software del veicolo, consentendo di configurare e analizzare l'intera programmazione prima che il veicolo entri in produzione. Questo approccio permette di ridurre gli errori e migliorare l'efficienza dei processi produttivi.

Formazione del personale: oltre 170.000 ore nel 2024

Il capitale umano resta al centro della strategia di SEAT S.A. Nel 2024, l'azienda ha investito più di 170.000 ore di formazione per preparare i dipendenti alla transizione verso l'elettrificazione. Questa preparazione è stata fondamentale per garantire che i team aziendali fossero pronti ad affrontare le sfide legate alla produzione di veicoli elettrici urbani, mantenendo elevati standard qualitativi e produttivi.

Con una visione chiara e una strategia definita, SEAT S.A. continua a investire in tecnologie innovative e soluzioni sostenibili per rafforzare la propria posizione nel settore della mobilità elettrica. Il 2025 rappresenterà un altro anno chiave per l'azienda, che punta a consolidare i risultati raggiunti e a proseguire con determinazione il suo percorso di trasformazione.