L'orologio Land Rover x Elliot Brown Holton Professional sfida la Defender

Il nuovo orologio Land Rover x Elliot Brown Holton Professional ha dimostrato la sua robustezza in una gara davvero speciale.

Elliot Brown produce gli orologi più resistenti al mondo, impiegati da organizzazioni di salvataggio in montagna e da unità speciali dell'esercito britannico. Land Rover, dal 1948, produce veicoli che rappresentano la vera gamma di capacità. Il lignaggio e la filosofia condivisa son stati i catalizzatori della collaborazione che ha portato alla creazione di questo orologio in edizione speciale.

Arthur Chatto, entrato nel Guinness dei Record per le sue imprese nel canottaggio, ha sfidato Jess Hawkins, la stunt driver e pilota del campionato monomarca W series, mettendo in palio il proprio orologio in edizione speciale. È partito in off-road a piedi, in gara contro Jess a bordo della Defender 110, con l'intesa che il primo arrivato avrebbe tenuto l'orologio.

Arthur infatti ha scommesso di arrivare prima della Defender - mettendo in palio il suo orologio. Questo è finito sotto le ruote della Defender che vi è passata sopra su una pista fangosa, è stato immerso in un fiume, ed è uscito sempre indenne. Ma chi sarebbe stato il vincitore?

Il Land Rover x Elliot Brown Holton Professional è basato sull'originale Elliot Brown Holton Professional sviluppato insieme ad un settore specializzato delle forze armate britanniche. Realizzato per gli ambienti più estremi, emula il motto Land Rover “Above and Beyond” in termini di capacità e durata.

Arthur Chatto dichiara: "Sapevo che Jess avrebbe spinto al massimo per vincere il mio Land Rover x Elliot Brown Holton Professional. È una stuntwoman e pilota da corsa - e questo è l'orologio perfetto per lei.

Io d'altra parte, avendolo avuto sempre al polso durante la circumnavigazione del Regno Unito a remi, che mi è valsa il Record mondiale, avevo tutte le intenzioni di tenermelo."

Jess Hawkins dichiara: "Accettare la scommessa di Chatto è stato molto divertente. La nuova Land Rover Defender ed il Land Rover x Elliot Brown Holton Professional sono la coppia perfetta - robusti e desiderabili."

Arthur Chatto ha usato il suo Land Rover x Elliot Brown Holton Professional come segnatempo ufficiale del GB Row Challenge, il giro intorno alle coste britanniche, nel luglio 2020 - una prova di forza e resistenza lunga 3.200 km. L'armo di quattro rematori è stato il più giovane a completare il percorso.

Il Land Rover x Elliot Brown Holton Professional Watch è parte della collezione di abbigliamento tecnico Land Rover Above and Beyond, con un prezzo di 499 sterline in UK.