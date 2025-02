La Dolce ITA e Hotel Via Veneto: un nuovo capitolo per il mito di Via Veneto

C'è una nuova energia che scorre lungo Via Veneto. Un'energia fatta di tradizione e innovazione, di ospitalità raffinata e valorizzazione del Made in Italy.

Ne sono protagonisti Davide Scarparo, presidente de La Dolce ITA, e Lorenzo Scarsella, proprietario dell'Hotel Via Veneto, che insieme hanno dato vita a un ambizioso progetto per riportare al centro della scena internazionale uno dei luoghi più iconici di Roma.

Un tempo cuore pulsante della Dolce Vita, Via Veneto ha visto passare star di Hollywood, intellettuali e grandi personalità della cultura. Oggi, grazie all'incontro tra La Dolce ITA e l'Hotel Via Veneto, questo mito si rinnova con un tocco di esclusività e autenticità.

L’Hotel Via Veneto: un rifugio di charme nel cuore di Roma

Dove un tempo sorgeva il celebre Caffè Veneto, oggi prende vita un boutique hotel a cinque stelle che coniuga eleganza e intimità. "Ogni ospite non è un semplice cliente, ma un protagonista della scena romana", afferma Lorenzo Scarsella, sottolineando come l’obiettivo sia offrire un'esperienza su misura, lontana dall’impersonalità delle grandi catene alberghiere. Gli spazi raffinati, la cura nei dettagli e l’atmosfera accogliente dell’hotel restituiscono alla via il fascino di un tempo, proponendo un concetto di lusso autentico e personalizzato.

La Dolce ITA Club: una nuova casa per il Made in Italy

Ma c'è di più. Accanto all’hotel nasce La Dolce ITA Club, un progetto che punta a riunire professionisti e imprenditori accomunati dall’amore per l’eccellenza italiana. Il cuore pulsante del club sarà la members-only room, uno spazio esclusivo pensato per incontri privati, eventi riservati e momenti di networking in un ambiente raffinato. Qui, ogni dettaglio rifletterà la qualità e lo stile che rendono il Made in Italy un simbolo riconosciuto nel mondo.

"Vogliamo creare una vera e propria Casa del Made in Italy, un luogo dove le imprese possano raccontare la loro storia e far conoscere il valore dei loro prodotti", spiega Davide Scarparo. L’obiettivo è offrire non solo visibilità ai marchi italiani, ma anche un'opportunità di crescita, attraverso incontri, eventi esclusivi e una rubrica di interviste podcast che darà voce alle storie di chi mantiene viva la tradizione dell’artigianato e della manifattura italiana.

Il futuro di Via Veneto: un nuovo punto di riferimento per il lusso

Il rilancio di Via Veneto non è solo un'operazione di prestigio, ma un progetto culturale che punta a ridare centralità all’autentico stile italiano. Tra ospitalità d’eccellenza e iniziative dedicate alle imprese, il nuovo volto della via romana più famosa promette di attrarre una community internazionale in cerca di esperienze uniche, esclusive e su misura.

"In un'epoca in cui il lusso si sta ridefinendo, vogliamo offrire qualcosa di più profondo: un’esperienza che celebri la qualità, la storia e la passione del Made in Italy", conclude Scarparo. Con l’apertura dell’Hotel Via Veneto e la members-only room de La Dolce ITA Club, Via Veneto torna a essere il simbolo di un’eleganza senza tempo.