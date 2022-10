La famiglia Stellantis, protagonista nel mondo Caravan

Il mercato dei veicoli ricreazionali (RV) è oggetto di forte interesse,

come dimostrano le cifre relative ai visitatori e agli espositori delle due più importanti manifestazioni del settore che hanno visto la partecipazione di Stellantis: il Caravan Salon di Düsseldorf, tenutosi dal 28agosto al 4 settembre, e il Salon des Véhicules de Loisirs di Parigi, tenutosi dal 24 settembre al 2ottobre. Cifre che si avvicinano ai livelli pre-pandemici e che testimoniano un mercato in piena ripresa.

La scorsa settimana, Stellantis ha partecipato con il marchio Fiat Professional al Salon des Véhicules de Loisirs di Parigi Le Bourget, durante il quale i visitatori hanno avuto l’occasione di guidare camper su base Ducato in un’area di prova dedicata. Il Gruppo era presente anche a Düsseldorf, dove grande richiamo ha esercitato il suo stand vivace e variegato, un punto di riferimento per gli appassionati e i trasformatori perché, per la prima volta, venivano esposti quattro marchi diversi come Fiat Professional, Citroën, Peugeot e Opel. Una scelta inedita, ma volta a sottolineare la capacità del Gruppo di soddisfare le esigenze di tipologie di clienti molto diverse fra loro, mantenendo il livello di eccellenza che ha consentito ai marchi di Stellantis di affermarsi come leader incontrastati di mercato negli scorsi anni.

Il concetto di “famiglia per le famiglie” lanciato durante il Caravan Salon si sposa perfettamente con la strategia di Stellantis che, grazie alla gamma allargata che è ora in grado di offrire, mira non solo a consolidare la propria leadership, ma a espandersi in nuovi segmenti del settore RV. Inoltre Stellantis, sempre attenta all’evoluzione del mercato, sta sviluppando una soluzione per un camper van compatto, un veicolo versatile e moderno che risponda a un recente sviluppo della domanda, derivante dalla presenza di utenti più giovani della media, con minori esigenze di spazio e alla ricerca di veicoli più agili da utilizzare sia in contesti ricreativi sia per le esigenze di ogni giorno.

Prova della grande attenzione di Stellantis al settore RV è anche la decisione di dedicare alla realizzazione di basi camper anche una parte della produzione dello stabilimento polacco di Gliwice, prima dedicato ai veicoli commerciali: si rafforza così la capacità produttiva, in precedenza affidata alla sola fabbrica italiana Sevel di Atessa.

Procedono infine senza sosta gli investimenti in tecnologia, alla ricerca del bilanciamento tra sostenibilità ambientale e prestazioni. Stellantis, infatti, è già in grado di rispondere alla domanda di veicoli BEV anche nel settore RV, tuttavia prosegue parallelamente il lavoro sull'evoluzione della propulsione Diesel, per assicurare il rispetto della normativa applicabile anche con questo tipo di motorizzazione.

“Stellantis si presenta così come il maggior player del settore RV, in grado di offrire la gamma più articolata e flessibile a livello di dimensioni, allestimenti e motorizzazioni, con il sostegno di un ritmo produttivo destinato a crescere velocemente” ha dichiarato Eric Laforge, Stellantis Head of Light Commercial Vehicles, Enlarged Europe. “Come leader di mercato, il Gruppo è da sempre vicino ai trasformatori e agli utilizzatori finali, le cui esigenze vengono tenute in conto dalla fase di progettazione fino all’assistenza post vendita: un partner senza confronti per il mondo Caravan.”