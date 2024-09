La Guida Michelin 2025 sbarca a Modena: celebrazione dell'eccellenza gastronomica nella Food Valley emiliana

La Guida Michelin 2025 sarà presentata a Modena, uno dei cuori pulsanti della Food Valley emiliana, martedì 5 novembre presso il prestigioso Teatro Pavarotti.

Sarà la quarta volta che l'Emilia-Romagna ospiterà l'evento, dopo le edizioni precedenti tenutesi a Parma e Piacenza. La scelta di Modena come sede della presentazione non è casuale: il territorio è rinomato per la produzione di ben 26 dei 44 prodotti Dop e Igp certificati della regione.

L'evento non è solo una celebrazione della cucina d'eccellenza, ma anche un'occasione per sottolineare l'impatto economico generato dai ristoranti stellati Michelin. Secondo uno studio condotto da JFC, nel 2023 i ristoranti stellati dell'Emilia-Romagna hanno prodotto un indotto di 28,5 milioni di euro, con Modena in testa con 8,1 milioni di euro. Bologna e Forlì-Cesena seguono rispettivamente con 5,9 e 4,2 milioni di euro.

Andrea Corsini, Assessore Regionale al Turismo, ha espresso la sua soddisfazione per l'evento, evidenziando l'importanza della cucina per la regione. Ha sottolineato come l'Emilia-Romagna sia un vero e proprio baluardo della gastronomia mondiale, grazie alla presenza di istituzioni come Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, e figure di spicco come Massimo Bottura, ambasciatore della cucina italiana nel mondo.

L'Assessore Regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi, ha rimarcato il legame tra la cucina e l'identità del territorio, sottolineando come i piatti dei ristoranti stellati siano il frutto di una sinergia tra creatività degli chef e l'abbondanza di prodotti certificati Dop e Igp. Mammi ha inoltre evidenziato la crescente attenzione verso la sostenibilità nella ristorazione, come dimostrato dall'assegnazione di un numero sempre maggiore di Stelle Verdi Michelin agli chef della regione.

Lo studio di JFC ha analizzato i dati relativi a 238 ristoranti stellati in tutta Italia, insieme a 396 strutture ricettive e 201 negozi gourmet. Il valore complessivo dell'indotto economico generato dai ristoranti stellati in Italia nel 2023 è stimato in 439 milioni di euro, con una previsione di crescita a 498 milioni per l'anno in corso.

L'Emilia-Romagna si distingue per l'assegnazione di 22 stelle Michelin a ristoranti presenti sul territorio. Tra questi, spiccano l'Osteria Francescana di Massimo Bottura a Modena, che mantiene le sue tre stelle, e i ristoranti San Domenico di Imola e Magnolia di Longiano, che confermano le loro due stelle. La regione vanta inoltre 34 Bib Gourmand, un riconoscimento dedicato ai locali che offrono la migliore ristorazione per rapporto qualità-prezzo, primato assoluto a livello nazionale.

La presentazione della Guida Michelin 2025 rappresenta un momento importante per tutto il settore gastronomico e turistico della regione, evidenziando l'Emilia-Romagna come uno dei principali punti di riferimento culinari a livello mondiale.