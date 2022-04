La  Mégane E-TECH Electric stupisce anche per il sound

Il sistema premium porta la firma della Harman Kardon

La nuova Mégane E-TECH Electric stupisce anche per il lavoro in termini di sound design. Il richiamo per gli indicatori di direzione, le cinture di sicurezza o il parcheggio non sono più soltanto distintivi del marchio, ma anche particolarmente rilassanti. Gli ingegneri del suono hanno infatti voluto ispirarsi ai rumori della natura.

Per quanto riguarda l’altert esterno che avvisa della presenza di pedoni (VSP) è stato progettato per essere discreto e al contempo efficace. Tre sono le versioni disponibili: Neutral, Pure e Sport.

Oltre ai sistemi audio Arkamys presenti sulle due versioni base, l’allestimento premium può godere di un impianto sonoro esclusivo creato appositamente dalla Harman Kardon. Con una potenza totale di 410 W, quest’ultimo vanta ben 9 canali: 2 tweeter ai lati del cruscotto per un sound più limpido e definito, due woofer per evidenziare i bassi inseriti nei pannelli delle porte anteriori e ancora due tweeter e due woofer nelle porte posteriori, oltre ad un subwoofer nel bagagliaio.

Tramite l’utilizzo della tecnologia Externally Coupled Subwoofer, ideata dall’azienda americana, è stato possibile ridurre il peso e il volume, pur conservando prestazioni straordinarie nella gamma delle basse frequenze. Il design compatto è anche merito dell’apertura applicata nel telaio della nuova Mégane E-TECH Electric, in cui è stata inserita la cassa per consentire l’uso della carrozzeria come baffle acustico.

Gli ambienti sonori proposti sono cinque: Studio, Concert, Immersion, Lounge e Club. In tutti i casi è un algoritmo ad effettuare l’equalizzazione di fase degli altoparlanti e a mantenere automaticamente il livello di riproduzione della musica e il bilanciamento tonale, indipendentemente dalla velocità del veicolo.

La tecnologia Virtual Center elabora i segnali audio provenienti dai singoli altoparlanti per garantire a ogni passeggero un suono non distorto e distinto come se fosse seduto nella migliore posizione possibile. Si vive così un’esperienza di ascolto simile a quella che si potrebbe avere a casa.