La Nuova BMW Serie 5 berlina, 5 stelle nei crash test Euro NCAP

Digitale, dinamica e, per la prima volta, completamente elettrica come BMW i5.

La nuova generazione della BMW Serie 5 setta gli standard anche per quanto riguarda la sicurezza. Istituti indipendenti in Europa, Stati Uniti e Corea hanno assegnato alla BMW Serie 5 berlina il massimo dei voti. I tester sono rimasti colpiti sia dai sistemi di assistenza attiva che dalla sicurezza passiva.

Valutazione a 5 stelle da Euro NCAP. Gli esperti indipendenti di sicurezza dell'European New Car Assessment Programme hanno assegnato all'ottava generazione della BMW Serie 5 Berlina il massimo punteggio di cinque stelle.

L'ampio equipaggiamento di serie con sistemi di assistenza alla guida rilevanti per la sicurezza ha contribuito in modo significativo al raggiungimento delle 5 stelle. Tutti i sistemi di assistenza alla guida utilizzati nella nuova BMW Serie 5 sono tra i migliori sul mercato e hanno convinto gli esperti di sicurezza Euro NCAP per la loro gamma di funzioni e l'affidabilità delle risposte.

La nuova BMW Serie 5 berlina ha ottenuto punti anche nell'area della sicurezza passiva grazie al suo innovativo concetto di sicurezza integrata, che è stato costantemente sviluppato da BMW. Oltre a elementi strutturali altamente resistenti e a zone di deformazione programmata progettati con precisione, viene utilizzato un insieme di sistemi di ritenuta coordinati con precisione.

Le valutazioni Euro NCAP sono uno standard riconosciuto a livello europeo per la sicurezza in caso di incidente e vengono costantemente sviluppate. Il premio con il massimo punteggio di cinque stelle viene assegnato esclusivamente ai veicoli che hanno un'eccellente protezione dagli impatti e sono anche ben equipaggiati con una tecnologia completa e pratica per prevenire gli incidenti.

Premio TOP SAFETY PICK+ dell'Insurance Institute for Highway Safety negli USA. Anche l'Insurance Institute for Highway Safety statunitense ha assegnato la valutazione migliore con il riconoscimento TOP SAFETY PICK+. Particolarmente convincente è stato il sistema di assistenza di serie per la prevenzione degli incidenti frontali, che ha ottenuto valutazioni eccellenti sia nei test diurni che in quelli notturni. In combinazione con il sistema di illuminazione, il «plus» nella valutazione TOP SAFETY PICK+ è stato decisivo. Si tratta del massimo riconoscimento assegnato da questo istituto.

Nei vari test di collisione, il concetto di sicurezza integrato della nuova BMW Serie 5 ha dimostrato di garantire sempre una protezione completa contro le lesioni, indipendentemente dalle dimensioni e dalla posizione di seduta degli occupanti.

La procedura di test dell'Insurance Institute for Highway Safety è lo standard per la valutazione completa della sicurezza dei nuovi veicoli sul mercato americano, un aspetto importante per la BMW Serie 5 e una base essenziale per le decisioni dei clienti delle flotte negli Stati Uniti.

Auto più sicura dell'anno» al KNCAP in Corea del Sud Nella Repubblica di Corea, il Ministero dei Trasporti ha assegnato alla BMW i5 il premio «Auto più sicura dell'anno». Solo il veicolo che ottiene il maggior numero di punti KNCAP nell'anno in questione riceve questo premio. Alla presentazione ufficiale del premio in Corea, Dominik Schuster, responsabile della sicurezza dei veicoli del BMW Group, ha sottolineato l'importanza di questo riconoscimento: «I migliori punteggi KNCAP sottolineano il nostro processo di sviluppo incentrato sulla sicurezza e dimostrano l'impegno del BMW Group nel miglioramento continuo della sicurezza dei veicoli».

I collaudatori indipendenti sono rimasti particolarmente colpiti dalle prestazioni della sicurezza passiva. Hanno visto che il 99,5% dei requisiti è stato soddisfatto. In Corea sono stati comunque assegnati punti pieni ai sistemi di frenata d'emergenza per proteggere pedoni e ciclisti. Anche alcuni sistemi di assistenza alla guida hanno ricevuto il massimo punteggio.

Il titolo di «Auto più sicura dell'anno» dimostra il ruolo pionieristico del BMW Group in uno dei mercati più importanti al mondo per la BMW Serie 5 berlina.