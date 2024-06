La nuova Continental GT Speed: l'eccellenza della Gran Turismo

Bentley Motors è entusiasta di presentare la quarta generazione della Continental GT Speed, un simbolo di eccellenza nel segmento delle gran turismo di lusso.

Con 21 anni di tradizione alle spalle, questa nuova iterazione ridefinisce il concetto di prestazioni da supercar, lusso artigianale e fruibilità quotidiana.

Il design esterno e interno è stato completamente rivisitato, seguendo il nuovo DNA di Bentley introdotto con i modelli Bacalar e Batur. La nuova GT Speed è equipaggiata con il propulsore Ultra Performance Hybrid, che combina un V8 da 4,0 litri con un motore elettrico per una potenza complessiva di 782 CV e 1.000 Nm di coppia. Questo permette un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi e un'autonomia di 81 km in modalità elettrica.

Il telaio è stato anch'esso aggiornato, includendo nuove sospensioni ad aria a due camere, ammortizzatori a doppia valvola, Bentley Dynamic Ride e un differenziale elettronico a slittamento limitato (eLSD). Questi elementi contribuiscono a un controllo eccezionale del veicolo e al miglior comfort di guida di sempre. La distribuzione dei pesi è ora ottimizzata al 49:51, migliorando ulteriormente le prestazioni dinamiche.

La nuova Continental GT Speed non è solo prestazioni. Gli interni, realizzati a mano, offrono il massimo del comfort e della qualità con nuove tecnologie per il benessere, come i sedili wellness e la ionizzazione dell'aria. L'architettura elettrica a 400 volt supporta tecnologie avanzate, con emissioni di CO2 di soli 29 g/km secondo il ciclo WLTP.

Il design esterno si distingue per un aspetto muscoloso e contemporaneo. La nuova GT Speed presenta fari singoli, una novità dagli anni Cinquanta, e cerchi da 22" dal design aggressivo. Gli interni sono rifiniti con nuovi materiali come il dark chrome e offrono un'esperienza sonora eccezionale grazie a tre opzioni di sistemi audio, inclusi impianti di Bang & Olufsen e Naim.

Per la prima volta, la Continental GTC convertibile viene lanciata insieme alla coupé, offrendo ai clienti la scelta tra guida a cielo aperto e chiusa. Entrambi i modelli saranno realizzati interamente a mano presso la Dream Factory di Bentley a Crewe, con produzione e consegne previste a partire dal terzo trimestre dell'anno.

Il motore Ultra Performance Hybrid è un capolavoro di ingegneria, combinando un V8 da 4,0 litri con un motore elettrico per un totale di 782 CV. La coppia è aumentata del 11% rispetto al precedente modello W12, mentre le emissioni e i consumi sono ridotti drasticamente.

Il telaio attivo di nuova generazione migliora ulteriormente la dinamica di guida, con una trazione integrale attiva, un differenziale elettronico a slittamento limitato, quattro ruote sterzanti e torque vectoring. Il sistema ESC avanzato offre modalità di guida personalizzate, dal comfort estremo alla sportività dinamica.

Il design esterno è caratterizzato da una silhouette muscolosa e dettagli raffinati. I nuovi fari singoli e i fanali posteriori tridimensionali conferiscono alla vettura un look distintivo e moderno. I cerchi da 22" completano l'aspetto aggressivo della GT Speed.

Gli interni, già noti per la loro bellezza e maestria artigianale, sono stati ulteriormente migliorati con nuove tecnologie e materiali. La trapuntatura di precisione e i sedili wellness offrono un comfort senza pari, mentre il Bentley Rotating Display aggiunge un tocco di innovazione tecnologica.

La nuova Continental GT Speed è dotata delle più avanzate tecnologie di infotainment e assistenza alla guida, rendendo ogni viaggio un'esperienza di lusso e piacere di guida. Le nuove funzionalità includono Apple CarPlay wireless, Android Auto wireless e aggiornamenti delle mappe over-the-air. Inoltre, i servizi di auto connessa, come il Remote Park Assist e il pre-condizionamento dell'abitacolo a distanza, offrono un livello di praticità senza precedenti.

La GTC Speed, con il suo tetto in tessuto a sette archi, offre prestazioni mozzafiato per una Gran Turismo a cielo aperto, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e una velocità massima di 285 km/h.

Per dimostrare le capacità della nuova GT Speed, Bentley ha stabilito un nuovo record di velocità in un tunnel subacqueo, raggiungendo i 335 km/h nel tunnel Ryfylke in Norvegia, il tunnel stradale sottomarino più lungo e profondo del mondo.

In sintesi, la nuova Continental GT Speed ridefinisce il concetto di gran turismo, offrendo un mix rivoluzionario di prestazioni, lusso e tecnologia. Con il suo design sorprendente, il potente propulsore ibrido e le avanzate tecnologie, la quarta generazione della Continental GT Speed si posiziona al vertice della sua categoria, offrendo un'esperienza di guida indimenticabile.