La nuova CUPRA Formentor: l’evoluzione del successo nel segmento SUV coupé

La CUPRA Formentor ritorna sulla scena automobilistica con una nuova versione, pronta a consolidare il successo del modello originale.

Con oltre 120.000 unità consegnate in tutto il mondo, registrando un incremento del 23% rispetto al 2022, la Formentor ha rapidamente scalato le classifiche, diventando il modello più venduto dell’azienda e il SUV coupé più venduto in Europa. Questi risultati straordinari confermano il successo del primo modello progettato e sviluppato interamente dal marchio CUPRA.

Un Design Audace e Innovativo

La nuova CUPRA Formentor abbraccia un design esterno rivoluzionario con il frontale shark nose, il logo CUPRA integrato nel cofano e fari CUPRA Matrix LED con firma luminosa triangolare. Al posteriore, il logo CUPRA illuminato aggiunge un tocco di eleganza. Gli interni non sono da meno: la console centrale, i pannelli delle portiere, il cruscotto e i rivestimenti sono stati riprogettati con materiali di alta qualità e un approccio sostenibile, utilizzando microfibra riciclata al 73% o pelle ecologica per i sedili sportivi avvolgenti.

La digitalizzazione è al centro dell’attenzione del conducente, con una nuova HMI migliorata nel cockpit digitale e un sistema di infotainment da 12,9’’, dotato di un cursore retroilluminato. La qualità sonora è garantita da un nuovo sistema audio hi-fi con 12 altoparlanti sviluppato in collaborazione con Sennheiser Mobility, offrendo un’esperienza sonora unica e coinvolgente.

Motorizzazioni Avanzate e Sostenibili

La nuova CUPRA Formentor è disponibile con una gamma di motori avanzati. Tra questi, la nuova generazione di motori ibridi plug-in (e-HYBRID) eroga fino a 272 CV (200 kW), con oltre 100 km di autonomia completamente elettrica e compatibilità con la ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW. Per gli appassionati dei motori a benzina, è disponibile un nuovo motore TSI che eroga 333 CV (245 kW) con tecnologia torque splitter e un impianto di scarico Akrapovič opzionale.

L'assetto del telaio è stato ulteriormente ottimizzato per garantire una dinamica di guida senza pari. Le sospensioni anteriori MacPherson e l’assale multilink posteriore offrono comfort e prestazioni eccellenti. Il sistema di trazione integrale 4Drive, disponibile per alcune versioni, monitora costantemente numerosi parametri per distribuire la potenza in modo ottimale, migliorando la sicurezza e la stabilità del veicolo.

Un Design Esterno Che Cattura L’Attenzione

Il design esterno della nuova CUPRA Formentor è una celebrazione delle proporzioni atletiche e dei dettagli distintivi che hanno reso il SUV coupé un successo mondiale. La nuova Formentor introduce il linguaggio di design shark nose, con fari Matrix LED a firma triangolare e una griglia anteriore imponente che incorpora il logo CUPRA. Le prese d’aria sottili sotto il cofano aggiungono tecnicità e raffinatezza, mentre i cerchi in lega, disponibili in diverse dimensioni fino a 19’’, migliorano ulteriormente l’estetica e le prestazioni del veicolo.

La parte posteriore è altrettanto affascinante, con fari coast-to-coast che integrano il logo illuminato e la scritta Formentor. Il portellone posteriore a forma di V accentua il design distintivo, rendendo il veicolo riconoscibile da qualsiasi angolazione. I clienti possono scegliere tra otto colori differenti, tra cui i nuovi ed esclusivi colori opachi Century Bronze Matt e Enceladus Grey Matt.