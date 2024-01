La Nuova Škoda Superb Wagon è in prevendita in Italia

Škoda annuncia l'arrivo della quarta generazione della Superb Wagon, la nuova ammiraglia della gamma a motore termico, è dispopnibile nelle concessionarie italiane a partire dal mese di aprile.

Tuttavia, i clienti privati e le aziende italiane possono già effettuare l'ordine per assicurarsi il loro esemplare della prestigiosa vettura.

Al momento, il nuovo modello è proposto con l’inedita motorizzazione 1.5 TSI mild-hybrid 150 CV DSG e con il conosciuto e decisamente apprezzato 2.0 TDI Evo DSG, di pari potenza. Il nuovo motore mild-hybrid, per la prima volta disponibile per Superb, è un 4 cilindri che abbina ciclo di funzionamento Miller, iniezione diretta e tecnologia di spegnimento selettivo dei cilindri di nuova generazione ACT+ per ottenere un’efficienza decisamente superiore alla precedente generazione. Il motore infatti, permette a Superb Wagon di ottenere nel ciclo WLTP consumi min/max di 5,3/5,9 l/100 km, un risultato positivo considerando anche le rinnovate dimensioni del modello, che misura 490 cm in lunghezza. Il 2.0 TDI Evo 150 CV DSG fa da trait d’union con la precedente generazione e rimane un punto di riferimento per i professionisti del volante, grazie alla erogazione morbida e alla intrinseca efficienza, che permettono consumi omologati in ciclo WLTP min/max di 5,0/5,4 l/100 km. La gamma di motorizzazioni si completerà nei prossimi mesi con la disponibilità del nuovo 1.5 TSI PHEV con autonomia elettrica di oltre 100 km e del 2.0 TDI 193 CV abbinato alla trazione integrale 4x4. Per tutte le motorizzazioni è di serie il nuovo cambio automatico a doppia frizione DSG, il cui selettore è stato spostato sul lato destro del piantone dello sterzo per offrire ancora più spazio e praticità nell’ampio tunnel centrale.



Sviluppata ex-novo sulla piattaforma MQB-EVO, Nuova Škoda Super Wagon vanta ancora più abitabilità per i passeggeri e oggi mette a disposizione un vano di carico con una volumetria minima di 690 litri . Abbattendo gli schienali del divano posteriore lo spazio di carico raggiunge ben 1.920 litri.

La quarta generazione di Superb Wagon arriva sul mercato italiano con una rinnovata offerta commerciale che prevede al momento le nuove versioni di allestimento: Selection, Style e Laurin&Klement. Si rimanda al listino allegato per tutti i dettagli.



La dotazione di serie è particolarmente completa sul piano della sicurezza attiva, del comfort e della connettività già dalla versione Superb Wagon Selection che si propone quindi come la soluzione perfetta anche per le aziende e i professionisti del volante. Sono standard l’Adaptive e Predictive Cruise control con follow-to-stop, l’Active Lane Departure Warning, il Crew protect Assistant, il Crossroad Assistant, il Driver Alert - riconoscimento della stanchezza del conducente, l’Emergency Assist 3.0 con Emergency steering Assist che prende il controllo del veicolo e lo porta alla stop in sicurezza in caso di malore del conducente. Non manca il Front Assistant con riconoscimento pedoni, il riconoscimento della segnaletica stradale, oltre al monitoraggio dell’angolo cieco Side Assistant e l’assistenza alle svolte Turn Assistant. La vettura monta 7 airbag incluso quello per le ginocchia del conducente. A garantire il miglior comfort di marcia contribuiscono il Climatronic automatico a tre zone, gli appoggiatesta anteriori x-woks regolabili in altezza ed in profondità, i sedili anteriori riscaldabili ed elettrici con massaggio e supporto coscia estensibile e la telecamera posteriore con sistema di lavaggio.

Sul fronte della connettività e dell’infotainment, Nuova Škoda Superb Wagon Selection offre di serie il phone Box con ricarica Wireless e raffreddamento attivo, lo schermo in plancia da 10,4" con Gesture Control, WLAN, Radio DAB, Bluetooth, Voice control e tecnologia Ready4NAVI, il sistema Škoda Connect che include Chiamata d'emergenza, Proactive Service per 10 anni, Smart Apps 1 anno e Media Streaming 3 anni. La vettura è dotata di 4 USB-C da 45W e di una USB-C da 15W integrata nello specchietto retrovisore interno per il montaggio di eventuali dash-cam. La strumentazione digitale Virtual Cockpit da 10,2" è integrata dai nuovi comandi Smart Dials che, oltre al climatizzatore, permettono di gestire altri 5 parametri della vettura integrando comandi tattili e digitali.



Škoda Superb Wagon Style completa la dotazione di serie integrando tra gli altri il pacchetto Assisted drive Plus che comprende Area View con telecamere a 360° e i sistemi di assistenza al parcheggio automatizzato Intelligent Park Assist e Trained Parking. Praticità e comfort ancora più elevati sono garantiti dal piano di carico variabile e dalla cappelliera ad azionamento elettrico, combinata al portellone elettrico con Virtual pedal e al sistema di reti per assicurare il carico. La nuova funzionalità WalkAwayLocking del sistema keyless, presente su tutte le portiere, chiude automaticamente la vettura quando ci si allontana con le chiavi in tasca.

Al vertice dell’offerta si conferma Superb Wagon Laurin&Klement, dedicata a chi vuole sperimentare il massimo del comfort e del piacere di guida, esaltando quindi il ruolo di ammiraglia che da sempre compete a Superb nella gamma Škoda.



Nuova Škoda Superb Wagon L&K propone di serie i sedili elettrici anteriori ergonomici, riscaldabili ventilati e con funzione di massaggio avanzato, insieme a volante e parabrezza riscaldabili. I rivestimenti di sedili, plancia e portiere sono in pelle sintetica, a scelta del cliente nera o color cognac. Il sistema di infotainment ha schermo da 13" con sistema di navigazione connesso. Le doti di comfort e guidabilità sono esaltate dallo sterzo progressivo e dal nuovo assetto a controllo elettronico DCC Pro, che debutta proprio su Superb e permette di gestire al meglio i movimenti del corpo vettura, separando l’intervento sulle fasi di compressione ed estensione degli ammortizzatori. Completano la dotazione standard i gruppi ottici anteriori in tecnologia Full LED Matrix e l’impianto audio Canton con 14 altoparlanti.

Nuova Škoda Superb Wagon 1.5 TSI 150 CV mild-hybrid DSG Selection è proposta a partire da 43.500 euro. Il lancio nelle Concessionarie italiane è previsto nel corso del mese di aprile.