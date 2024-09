La Nuova Lancia Ypsilon premiata in Spagna: un successo nel segno del design e dell'innovazione

A pochi mesi dall'inizio del Rinascimento Lancia, il marchio italiano celebra un importante riconoscimento per il design della Nuova Lancia Ypsilon,

un simbolo di eleganza senza tempo e innovazione tecnologica. L’annuncio è stato fatto durante un evento organizzato dal Grupo Prisa, uno dei principali gruppi media spagnoli, dedicato al talento e all’innovazione in settori strategici per l’economia spagnola.

Il premio, che segna un traguardo significativo per Lancia, rappresenta non solo una conferma delle qualità estetiche e funzionali della nuova Ypsilon, ma anche un ritorno trionfale del marchio in Spagna, il Paese dove il modello viene prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Saragozza. La Nuova Ypsilon sarà disponibile nelle versioni ibrida ed elettrica, con una gamma completa e versatile articolata in tre allestimenti che rispondono alle esigenze di efficienza e sostenibilità, fondamentali nel settore automobilistico moderno.

Charles Fuster, Head of Marketing & Communication di Lancia, ha sottolineato l'importanza di questo riconoscimento: “Ricevere questo premio a pochi mesi dall'inizio del Rinascimento Lancia è per noi grande motivo di orgoglio. Questo riconoscimento è la dimostrazione che Nuova Lancia Ypsilon è capace di aprire nuove strade nel settore del design automobilistico, mantenendo l’eleganza senza tempo caratteristica del marchio”. Fuster ha inoltre sottolineato come questo successo rappresenti il miglior modo per riportare Lancia all'attenzione del pubblico spagnolo, grazie a una vettura che incarna l’essenza del brand e la sua proiezione verso il futuro.

La Nuova Lancia Ypsilon è un leader indiscusso nel segmento B hatchback premium, grazie a caratteristiche tecnologiche di alta gamma, come il suo sistema di illuminazione iconico, il sistema di assistenza al parcheggio e l’ampio display da 10,25 pollici che offre la migliore area di visualizzazione nel segmento. Di serie è disponibile anche il sistema di Guida Autonoma di livello 2, una dotazione che eleva l’esperienza di guida a un nuovo livello di sicurezza e comfort.

Entro il 2025, Lancia ha pianificato una strategia di espansione in Spagna, con una rete di distribuzione che comprenderà 20 showroom e 30 punti di assistenza post-vendita nelle principali città del Paese, rafforzando ulteriormente la presenza del marchio sul territorio. I primi esemplari della Nuova Ypsilon verranno consegnati ai clienti spagnoli nell'ultimo trimestre del 2024, segnando l’inizio di una nuova era per Lancia e il suo impegno verso una mobilità più sostenibile.

Con questo riconoscimento, la Nuova Lancia Ypsilon si conferma non solo come un'icona di stile, ma anche come una vettura che guida l'innovazione nel mercato europeo delle automobili, proiettando il marchio verso un futuro luminoso e pieno di successi.