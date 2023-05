La nuova Leasys protagonista all'Automotive Dealer Day 2023

Dal 16 al 18 maggio si svolgerà l'Automotive Dealer Day 2023,

l'evento europeo di riferimento per gli operatori del settore auto, ospitato presso il Centro Congressi di Veronafiere, che vede coinvolti tutti gli attori dell’automotive al fine di generare impulsi di innovazione e crescita per l’intero comparto.

Leasys conferma, anche quest’anno, la sua partecipazione all'Automotive Dealer Day dove si presenta completamente rinnovata: un nuovo player pan-europeo della mobilità nato dal consolidamento delle attività tra Leasys e Free2move Lease. È una nuova realtà sempre più internazionale che ha come azionisti paritari Stellantis e Crédit Agricole, estremamente solida e in grado di offrire una molteplicità di soluzioni per una mobilità sempre più accessibile e sostenibile.