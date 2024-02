La Nuova MINI Cooper E, unisce stile e sostenibilità

La nuova MINI Cooper E segna un'epoca entusiasmante per gli amanti dell'auto, combinando l'emozione della guida con la responsabilità ecologica.

Questo modello completamente elettrico non è solo una dichiarazione di stile ma anche un passo avanti verso un futuro più verde, mantenendo il caratteristico piacere di guida che contraddistingue il marchio MINI.

Innovazione e Stile in Quattro Allestimenti

La MINI Cooper E è disponibile in quattro allestimenti rivisitati, ciascuno progettato per soddisfare diverse esigenze e gusti. L'allestimento Classic Trim spicca per i suoi colori di carrozzeria vivaci e le finiture del tetto a contrasto, rendendo il modello iconico a tre porte un vero capolavoro di design. Il colore Sunny Side Yellow, abbinato a un tetto e calotte degli specchietti retrovisori in bianco, esalta ulteriormente il suo carattere espressivo.

L'interno presenta un'estetica raffinata, con superfici dell'abitacolo rivestite in materiale a maglia bicolore nero e blu. I sedili, realizzati in Vescin, una pelle sintetica di alta qualità, sono disponibili in grigio o nero con un elegante motivo a pied-de-poule traforato, offrendo un comfort superiore senza compromessi sull'eleganza.

Prestazioni Elettrizzanti e Ricarica Veloce

La MINI Cooper E promette un'esperienza di guida vivace con i suoi 184 CV, garantendo agilità e accelerazione entusiasmanti. La gestione diretta del volante sportivo e le migliorate caratteristiche di manovrabilità assicurano emozioni forti, fedeli alla sensazione di go-kart tipica del marchio. Con una batteria da 40,7 kWh, la MINI Cooper E vanta un'autonomia di 305 chilometri, secondo il ciclo di prova WLTP, con la possibilità di ricaricare dal 10 all'80% in soli 28 minuti presso colonnine DC fino a 75 kW.

Design Distintivo e Funzionalità Urbane

Le dimensioni compatte e le proporzioni tipiche di MINI definiscono la silhouette del veicolo, ottimizzando la manovrabilità urbana. I fari rotondi e la griglia anteriore ottagonale conferiscono alla MINI Cooper E un'espressione unica, mentre i fari a LED con firma luminosa distintiva e i cerchi aerodinamici da 16 a 18 pollici completano il suo aspetto moderno.

Per il massimo comfort e sicurezza, la MINI Cooper E è dotata di Active Cruise Control per il monitoraggio automatico della distanza e del Parking Assistant per il riconoscimento degli spazi e l'assistenza al parcheggio.

La nuova MINI Cooper E rappresenta una fusione perfetta tra tradizione e innovazione, offrendo un'esperienza di guida elettrica senza compromessi per gli appassionati del marchio e per chi cerca un veicolo ecologico e performante per la vita in città.