Nuova Renault 4, rinasce crossover 100% elettrico

Il panorama automobilistico sta per arricchirsi con un nuovo, entusiasmante capitolo: la rinascita della Renault 4 in chiave elettrica, prevista per il 2025.

Dopo aver svelato al Salone di Ginevra la Renault 5, il marchio francese alza ulteriormente l'asticella dell'innovazione, promettendo di portare sul mercato un veicolo che unisce il fascino retrò alla tecnologia più avanzata. Ecco lo scoop di Auto Express.co.UK che svela la rivoluzione a quattro ruote firmata Renault

Design Ispirato al Passato, Tecnologia Proiettata nel Futuro

Nonostante la Renault 4 non sia ancora stata svelata ufficialmente, il concept "4Ever Trophy" presentato al Salone di Parigi 2022, svela il design del nuovo modello che renderà omaggio al suo antenato con un'estetica squadrata e distintiva, ma con un occhio attento verso l'innovazione e la sostenibilità ambientale.

La nuova Renault 4 si distinguerà non solo per il suo stile, ma anche per le prestazioni. Basata sulla piattaforma AmpR Small, sviluppata esclusivamente per veicoli elettrici, promette di offrire un'esperienza di guida dinamica. Dalle indiscrezioni la Renault R4 potrebbe avere un'autonomia fino a 400 km, grazie alle opzioni di batteria da 52kWh e 40kWh, mettendo la nuova Renault 4 in competizione diretta con i principali giocatori nel segmento delle auto elettriche.

Un SUV Urbano con un Cuore Elettrico

La nuova Renault 4 non sarà solo un'auto elettrica di piccole dimensioni; il suo design suggerisce un veicolo con caratteristiche da SUV, come l'altezza di guida elevata e gli sbalzi corti, che la rendono perfetta per l'ambiente urbano e non solo. La possibilità di una versione 4x4 amplia ulteriormente il suo appeal, promettendo capacità off-road in un pacchetto compatto e sostenibile.

Performance e Innovazione al Tuo Servizio

Con l'attesa introduzione di motori elettrici capaci di sviluppare fino a 148 CV e una coppia massima di 244Nm, la Renault 4 si posiziona come una delle proposte più intriganti per chi cerca un mix equilibrato tra performance e efficienza energetica. La ricarica rapida fino a 100 kW e la compatibilità con il sistema vehicle-to-grid (V2G) sono solo alcune delle caratteristiche che la rendono pronta per il futuro della mobilità.

Con un prezzo previsto leggermente superiore a quello della Renault 5, la nuova Renault 4 non è solo un tributo al passato, ma una chiara dichiarazione di intenti verso un futuro sostenibile. Il suo arrivo nel 2025 si annuncia come un evento significativo per il mercato automobilistico, promettendo di combinare il meglio del design retrò con le ultime innovazioni nel campo dell'elettrificazione. La Renault 4 ridefinirà gli standard delle vetture elettriche compatte.