La Nuova Renault 5: arriva anche in versione ibrida!

In un colpo di scena che ha sorpreso il settore automobilistico, la Renault 5 si appresta a rompere gli schemi offrendosi non solo in versione elettrica, come precedentemente annunciato, ma anche in una variante ibrida come svela L’Argus.fr.

Questa rivelazione arriva dopo che foto circolate in retee e mostrano la city car con evidenti perminali di scarico , suggerendo una strategia di propulsione non solo elettrica.

Nonostante l'impegno dichiarato verso l'elettrificazione, Luca de Meo, CEO di Renault , sembra aver accolto l'idea di un'opzione termica, integrata con tecnologia ibrida, per la nuova R5. Questa scelta rispecchia le dichiarazioni fatte nel suo libro "R5, la belle histoire", evidenziando la volontà di offrire una motorizzazione capace di soddisfare una gamma più ampia di esigenze dei consumatori.

La futura Renault 5 ibrida dovrebbe adottare la nuova motorizzazione 1.8 E-Tech, destinata a sostituire l'attuale 1.6 E-Tech. Questo propulsore, che farà il suo debutto su modelli come la Dacia Bigster e la futura Renault Clio 6, promette prestazioni di tutto rispetto, con una potenza intorno ai 170 CV. La scelta di includere questa tecnologia sottolinea l'intento di Renault di posizionare la R5 come un'auto versatile e competitiva nel suo segmento.

Il cuore della nuova R5 batte grazie alla piattaforma AmpR Small, una versione evoluta della CMF-B già utilizzata dalla Clio. Questa architettura multi-energia consente di ospitare sia motori elettrici che a combustione, offrendo così una base flessibile per soddisfare le diverse preferenze del mercato. Inoltre, l'auto attinge a elementi condivisi con altri modelli del Gruppo Renault, come il treno anteriore dalla Clio e il treno posteriore multibraccio dalla nuova Dacia Duster, evidenziando la strategia di sinergia tra i marchi promossa da de Meo nel suo piano Renaulution.

Con questa mossa, la Renault 5 non solo rafforza il proprio appeal tra un pubblico più vasto, ma si posiziona anche come una diretta sfidante di altri modelli di punta nel segmento delle city car, inclusi quelli del Gruppo Stellantis come la nuova Citroën C3, la Peugeot 208 e la Fiat 500, anch'essi in fase di preparazione per versioni ibride. La futura Renault 5 ibrida, prevista al lancio nel corso del 2026, promette di essere un'auto da città all'avanguardia, capace di coniugare innovazione tecnologica e rispetto per l'ambiente con le esigenze di mobilità urbana.