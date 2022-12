La Panda 4x4 si prende una vacanza arrivederci al 2023

La mitica Panda 4x4 si prende una vacanza (per mancanza dei microchip),

la vettura icona per tanti automobilisti italiani, soprattutto per gli abitanti delle zone montane e rurali, che da anni l’hanno scelta come compagno di viaggio comodo, utile e indispensabile delle loro giornate. Anche noti calciatori come Roberto Baggio o l’ex juventino Vidal l’hanno scelta grazie alla sua duttilità e semplicità di guida. Fiat, forse in attesa di una versione elettrica, che però non è stata ancora annunciata, ha già iniziato a raccogliere le prenotazioni per la versione Cross ibrida, con una potenza di 70 cavalli, barre sul tetto, scudi paracolpi in tinta con la carrozzeria, ganci traino frontali e inserti in plastica sulle fiancate.

I prezzi della Fiat Panda Cross partono da 18.200 euro, 16.508 per gli ordini effettuati online. Si tratta di una versione a trazione anteriore con cambio manuale a 6 marce, disponibile anche con motore 1.2 benzina/GPL. Già in pensione, forse a causa degli esagerati rincari degli ultimi tempi, la versione a metano. Molti gli automobilisti delusi dalla decisione di sospendere la produzione del modello, fino a data non precisata, negli stabilimenti di Pomigliano d’Arco, nel Napoletano, mentre si è scatenata la rincorsa ai modelli a km zero ancora in circolazione.