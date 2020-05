La rete vendita di Groupe PSA riprende l’attività nel segno della sicurezza

La riapertura è contemplata nell’allegato 3 del DPCM che prevede dal 4 maggio la ripresa delle ’attività del codice ateco 45, tra cui il commercio di autoveicoli. È quindi consentito acquistare un veicolo, effettuare un cambio di pneumatici e altre attività di manutenzione.

Nel contesto dell’epidemia di COVID 19, il consueto servizio di qualità che la Rete offre ai suoi Clienti si basa su tre assi fondamentali: proteggere i lavoratori, i Clienti e le aziende.

PSA Aftermarket garantisce che in tutti i suoi Riparatori Autorizzati viene adottato un protocollo di sicurezza “We All Care” che tutela la salute di Clienti e Lavoratori attraverso l’adozione di procedure di sicurezza anche più rigide di quelle previste dalla normativa.

Tali procedure sono in parte raccontate in una serie di video realizzati per l’occasione e diffusi a livello interenazionale sul web, sui social media e all’interno dei punti di assistenza.

Vidéo Peugeot

Vidéo Citroën

Vidéo DS Automobiles

Vidéo Opel

Vidéo ERCS

Inoltre, a tutti i Clienti viene proposto, al termine di qualunque operazione, un processo di igienizzazione dell’auto.

Infine, vengono suggeriti ai Clienti alcuni servizi finalizzati a limitare le occasioni di contatto:

Appuntamento online, disponibile da tutti i device

Pick-up & Delivery, un servizio di presa e restituzione della vettura a a domicilio del Cliente

Videocheck (per i Riparatori abilitati): un video con l’andamento del lavoro di manutenzione viene inviato direttamente sullo smartphone del Cliente

Tutti i Clienti che nelle scorse settimane hanno dovuto rimandare la loro visita presso le nostre sedi possono ora riprendere contatto con il servizio post vendita in totale serenità.