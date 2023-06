Lamborghini e 3T presentano le nuove biciclette luxury

Prosegue la collaborazione tra Automobili Lamborghini e 3T, rinomato produttore mondiale di biciclette di lusso,

con due nuovi modelli di biciclette di fascia alta che incarnano l'eccellenza italiana delle supersportive.

Dopo il successo nel 2022 del modello Exploro Racemax x Huracán Sterrato, che ha combinato l'esperienza di 3T nel design delle biciclette gravel con lo stile e le alte prestazioni di Lamborghini, nascono ora due nuovi modelli di bici, la versione gravel Racemax x Automobili Lamborghini in Verde Selvans e in Oro Elios, e la variante Strada x Automobili Lamborghini in Arancio Apodis e Viola Pasifae.

La nuova bici gravel Racemax x Automobili Lamborghini è assemblata con componenti in carbonio 3T che la rendono veloce e leggera, tutto Made in Italy. La bici Strada, la prima di questa categoria lanciata in collaborazione, nasce con l’obiettivo di raggiungere alti livelli di aerodinamica e comfort ed è caratterizzata da due zone distinte: “la zona di velocità” rappresentata dalla metà anteriore della bici e la “zona di comfort” che presenta il tubo sella curvo, assemblato nello stesso telaio e dotato del migliore set di ruote in carbonio 3T.

La scelta dei colori per queste biciclette è stata ispirata dalle iconiche supersportive Lamborghini e il design è stato sviluppato in collaborazione con Lamborghini Centro Stile. Le biciclette sono realizzate con materiali di eccellente qualità e componenti di fascia alta, come le ruote in fibra di carbonio e il cambio elettronico.

La collaborazione tra Lamborghini e 3T è guidata dalla condivisione degli stessi valori che si riflettono nell’artigianalità e nell’eccellenza del Made in Italy, dove la meticolosa attenzione ai dettagli e la tradizione e innovazione si traducono in prodotti ricercati in tutto il mondo.