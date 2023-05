Lamborghini celebra il suo 60° anniversario al Lamborghini Day UK

Più di 380 Lamborghini si sono date appuntamento sul circuito di Silverstone per celebrare il "Lamborghini Day",

ovvero la giornata dedicata alle celebrazioni ufficiali nel Regno Unito del 60° anniversario della nascita del marchio. Oltre ad assistere alla presentazione ufficiale in terra britannica della nuova Lamborghini Revuelto[1], la prima Lamborghini ibrida, gli ospiti sono approdati al circuito di Silverstone per una sfilata esclusiva di oltre 380 Lamborghini sul circuito di Formula 1, un nuovo record storico per il brand che ha portato in pista contemporaneamente il maggior numero di auto di sempre.

Le auto sono partite dagli 11 concessionari presenti nel Regno Unito in altrettanti gruppi di Bull Run con destinazione il circuito di Silverstone, nel Northamptonshire, dove sono state accolte dal board di Automobili Lamborghini. Il Chairman e CEO, Stephan Winkelmann, il Chief Technical Officer, Rouven Mohr, l'Head of Design, Mitja Borkert e il Chief Sales and Marketing Officer, Federico Foschini, hanno infatti presentato agli ospiti la nuova Lamborghini Revuelto, la prima supersportiva ibrida V12. Con una potenza di 1015 CV sprigionata da un motore V12 ad aspirazione naturale combinato ad altri tre motori elettrici, la Revuelto è la prima High Performance Electrified Vehicle (HPEV).