Lamborghini Revuelto opera unica: arte e Innovazione dal mare sardo

La Lamborghini presenta l'Opera Unica Revuelto, una creazione straordinaria del reparto Ad Personam che rende omaggio al blu e ai paesaggi marini della Sardegna.

La presentazione è avvenuta durante una cena esclusiva all’hotel Cala di Volpe, una delle destinazioni più spettacolari d’Italia.

Stephan Winkelmann, Presidente e Amministratore Delegato di Lamborghini, ha dichiarato: “Una Lamborghini Opera Unica celebra l'innovazione, la creatività e la capacità di declinare l'arte sulle nostre supersportive. Questa Opera Unica porta la nostra creatività un passo avanti, dimostrando tecniche di verniciatura e finiture interne riservate, rendendola un vero e proprio pezzo d'arte unico”.

La verniciatura della Revuelto ha richiesto 475 ore di lavoro artigianale. La carrozzeria è stata trattata come una tela, utilizzando una dissolvenza da due a tre toni esaltata dalla pittura a pennello che ricorda le onde del mare. Dettagli come la copertura del pulsante Start/Stop e la targa nominale sono stati personalizzati con tecniche di verniciatura uniche. Gli interni, con ricami ad acqua, hanno richiesto 85 ore per la produzione del nuovo strumento necessario.

La Revuelto utilizza tecniche di verniciatura sviluppate da Lamborghini Ad Personam. Tre tonalità di blu - Blu Tawaret, Blu Cepheus e Blu Okeanos - sono combinate per creare effetti speciali ispirati ai mari cristallini della Sardegna. Il Blu Tawaret è il colore di base, contrastato dal Blu Cepheus per l’effetto dissolvenza e dai dettagli in Blu Okeanos sul cofano. Vernice Nero Bocca, splitter e brancardi in carbonio lucido, e cerchi Altanero neri completano l'estetica. L'effetto “sfumato” porta le onde dei tre blu dal frontale ai lati e al posteriore, evocando la luce rifratta del mare sulla sabbia.

Gli interni sono caratterizzati dal Blu Delphinus, con dettagli in Blu Amon e cuciture bianche Bianco Leda. Sedili, pannelli delle porte e tunnel centrale presentano ricami a tre toni in Blu Amon, Blu Cepheus e Bianco Leda, richiamando le acque sarde. La placca Opera Unica in carbonio Blu Mira e la copertura del pulsante Start/Stop completano l'abitacolo.

La Revuelto è la prima supersportiva V12 ibrida plug-in HPEV di Lamborghini. Con una potenza di 1015 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e raggiunge una velocità massima di oltre 350 km/h. La combinazione di motore a combustione e tre motori elettrici, insieme al cambio a doppia frizione, offre prestazioni di vertice. Il torque vectoring elettrico e la trazione integrale in modalità elettrica garantiscono dinamismo sia in pista che nella guida quotidiana.