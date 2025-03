Lamborghini Squadra Corse e Alpinestars insieme per la sicurezza e lo stile nel racing

Due eccellenze italiane, unite da una stessa visione di innovazione e qualità, scendono in pista insieme: Lamborghini Squadra Corse e Alpinestars

annunciano una partnership a lungo termine nell’ambito dell’abbigliamento racing. Una collaborazione che parte proprio quest’anno dal prestigioso circuito di Sebring e si estenderà alle competizioni più importanti del motorsport internazionale.

I due marchi condividono ben più che una semplice partnership commerciale: nati entrambi nel 1963, Lamborghini e Alpinestars incarnano da oltre sessant’anni i valori della creatività, dell’innovazione tecnologica e dell’artigianato italiano, conquistando rispettivamente il mondo delle auto sportive di lusso e quello dell’equipaggiamento per il motorsport.

Grazie a questa nuova collaborazione, i piloti e i tecnici delle scuderie Lamborghini potranno contare su equipaggiamenti racewear all’avanguardia, sviluppati con tecnologie di ultima generazione. Alpinestars, già leader mondiale nella sicurezza e performance per l’abbigliamento da gara, fornirà soluzioni innovative dedicate espressamente alla protezione dei piloti Lamborghini nelle gare internazionali. Questo abbigliamento tecnico d’eccellenza sarà presente nei principali campionati in cui Lamborghini è protagonista, tra cui il Lamborghini Super Trofeo, nelle serie Asia, Europa e Nord America, la classe LMDh del campionato IMSA WeatherTech SportsCar, e nel competitivo mondo delle corse GT3.

La scelta di Alpinestars come partner ufficiale riflette la volontà di Lamborghini di garantire sempre la massima sicurezza, comfort e performance ai propri piloti e tecnici. Lo conferma chiaramente Christian Mastro, Direttore Marketing di Automobili Lamborghini, che ha dichiarato: «Lamborghini Squadra Corse è orgogliosa di annunciare la collaborazione con Alpinestars, tra i leader globali della protezione per il mondo delle corse. Questa partnership è il risultato di una costante ricerca dell’eccellenza e grazie all’esperienza di Alpinestars possiamo garantire ai nostri piloti il massimo in fatto di sicurezza, performance e comfort.»

La sinergia tra i due marchi andrà oltre i circuiti: per il 2025 è prevista infatti la presentazione di una linea esclusiva di prodotti co-branded, progettata per appassionati e collezionisti, che rifletterà l'impegno comune verso la qualità, l’artigianalità e la continua ricerca dell’innovazione.

Anche da parte di Alpinestars arriva un entusiasmo evidente: «La storia ricca di successi e l’impegno di Lamborghini nell’operare ai massimi livelli attraverso l’innovazione e la tecnologia, uniti al suo stile iconico ed esclusivo, si abbinano perfettamente all’etica Alpinestars» ha affermato Chris Hillard, Responsabile Media e Comunicazione di Alpinestars. «La nostra intenzione è fornire una partnership tecnica completa a Lamborghini Squadra Corse, nonché proteggere piloti e crew nelle varie gare e categorie di tutto il mondo in cui le sue squadre e i suoi partecipanti al Super Trofeo gareggeranno.»

Lamborghini Squadra Corse e Alpinestars puntano dunque a coniugare il meglio delle rispettive competenze, offrendo al mondo delle corse un nuovo standard di sicurezza, performance e design italiano. Una partnership destinata a lasciare un segno tangibile nel motorsport internazionale, rafforzando ancora una volta la leadership italiana nel panorama automobilistico globale.