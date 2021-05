Lancia festeggia le mamme

Creare un mondo migliore, che sia anche più innovativo, più sicuro, più sostenibile e più bello. Così Lancia immagina il suo futuro dove la tecnologia possa andare di pari passo con il rispetto per l’ambiente e dove la bellezza sia il fulcro del cambiamento. Ed è anche il pensiero che anima le mamme Ambassador di nuova Lancia Ypsilon Hybrid, tre donne che dopo aver provato la fashion city car del marchio si sono ritrovate a parlare di automobili, di stile, sostenibilità e tecnologia, diventando le protagoniste di un video talk realizzato per celebrare la Festa della Mamma.

«Oltre a essere un omaggio a tutte le mamme - racconta Luca Napolitano, Lancia Chief Executive Officer - abbiamo voluto celebrare anche la loro passione per le automobili. Sono sempre di più le donne che lavorano nel mondo automotive, che partecipano ai raduni di auto classiche e che si ritrovano a raccontare quanto la tecnologia abbia semplificato il loro essere mamme e donne alla guida. Pensiamo al sistema di infotainment della nuova Lancia Ypsilon che permette di rimanere sempre connessi, in piena sicurezza, ascoltando la musica o inviando messaggi. O ancora all’esigenza di offrire ai propri figli un futuro migliore. Con nuova Ypsilon, l’attenzione alla sostenibilità parte dall’interno dell’abitacolo con l’adozione del SEAQUAL® YARN, un materiale sostenibile che nasce dal riciclo della plastica raccolta nel Mediterraneo. E un domani più verde significa sicuramente avere automobili che consumano poco e inquinano meno come fa Ypsilon Hybrid EcoChic, che consente di entrare nelle zone a traffico limitato delle nostre città con notevoli risparmi».

Valentina Casanova, Product Development Global Fuel Design Responsible in Stellantis, Monica Mailander Macaluso, collezionista di auto d’epoca e Ilaria Brugnotti, giornalista automotive, sono le tre mamme che Lancia ha voluto come Ambassador della nuova Ypsilon Hybrid, proprio per il loro stretto legame con il mondo dell’auto, sia per passione sia per professione.

In puro stile Lancia, Valentina, Monica e Ilaria si sono ritrovate al Centro Stile per due chiacchiùere tra donne, avendo come spunto l’esperienza alla guida della nuova Ypsilon.

Le tre mamme hanno raccontato che acquistare una Ypsilon è una scelta, e non è un caso che Lancia Ypsilon nei suoi 35 anni di storia abbia conquistato il cuore delle donne che in Italia rappresentano il 62% per cento di chi la sceglie. Merito del suo look distintivo e seducente reso oggi ancora più contemporaneo dal ritorno alla griglia verticale, stilema delle vetture Lancia del passato in chiave rivisitata o ancora dall’uso del motivo Chevron per i sedili, rivestiti con il tessuto SEAQUAL® YARN.

Ilaria, Monica e Valentina hanno raccontato come essere automobiliste - al pari di essere mamme - è un mestiere che s’impara sul campo. La cosa importante è educare alla sicurezza, dentro e fuori l’automobile, insegnare il rispetto, ma anche trasmettere ai propri figli il concetto di automobile come simbolo di libertà, di indipendenza e di affermazione di sé. L’auto, così come un abito che si indossa o una casa che si arreda, è espressione della propria individualità e identità.

Tutte le analisi di mercato dicono che sono proprio le donne le più attente ai dettagli di stile e agli accessori che caratterizzano e rendono distintiva la propria automobile. Lancia Ypsilon con i suoi tre milioni di esemplari venduti ne è la prova vivente: le sue linee sensuali, filanti, femminili, il suo stile senza tempo - come quello dei grandi oggetti di design che non vanno mai fuori moda - uniti a quell’eleganza tutta italiana continuano ad affascinare.

A fare da cornice al video “3 mamme e una Ypsilon” due vetture che raccontano il passato e il presente del marchio: da un lato, una Lancia Aurelia B24 Spider, indimenticabile icona del design automobilistico tricolore e giustamente considerata una delle più belle vetture scoperte mai realizzate, a testimonianza dei 115 anni di storia del Marchio Lancia. E dall’altro lato, la nuova Ypsilon Hybrid EcoChic, l’ibrido secondo Lancia, equipaggiata con il motore a benzina Firefly 3 cilindri da 1 litro e 70 CV (51,5 kW), abbinato a un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) da 12 volt e una batteria al litio che permette di ridurre i consumi e le emissioni di CO 2 rispetto alla corrispondente motorizzazione benzina, e consente di accedere ai benefici fiscali e di circolazione riservati ai veicoli ibridi, in base alle normative locali.

Dal lancio ad oggi sono state quasi 30 mila le unità vendute: un altro passo verso un futuro migliore e più sostenibile.

La Nuova Ypsilon Hybrid è disponibile da 99 euro al mese per i primi 12 mesi e anticipo zero grazie al finanziamento rateale “Partileggero 2.0” di FCA Bank.