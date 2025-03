Lancia lancia “Insieme per Proteggere”: una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

Da sempre Lancia si distingue per il suo impegno in cause culturali e sociali, affiancando iniziative che mirano a migliorare la società.

Con questa visione, il brand presenta la nuova campagna di sensibilizzazione “Insieme per Proteggere”, un progetto che mira a diffondere la conoscenza del numero 1522, attivo per il supporto alle vittime di violenza e stalking. Il servizio, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette, garantisce anonimato e offre supporto immediato attraverso operatrici specializzate pronte ad ascoltare e orientare chiunque ne abbia bisogno. Il numero è accessibile sia via telefono sia tramite chat sul sito ufficiale, fornendo informazioni sui centri antiviolenza e sui percorsi di protezione disponibili per le vittime.

Lancia ha deciso di portare avanti questa iniziativa con una comunicazione forte e incisiva, coinvolgendo una figura nota come Cristiana Capotondi, da sempre impegnata in progetti sociali a favore delle donne. L’attrice aveva già collaborato con il marchio nella campagna “Punch” del 2022, un cortometraggio d’impatto che aveva scosso l’opinione pubblica con immagini potenti e un messaggio chiaro sulla necessità di diffondere una cultura del rispetto e dell’amore. Anche in quel caso, protagonista accanto all’attrice era la Lancia Ypsilon, simbolo di eleganza e indipendenza, da sempre vicina alle donne.

Il nuovo progetto è stato realizzato in collaborazione con l’agenzia creativa 777 e si distingue per un concept visivo originale ed evocativo. Il video digitale “Insieme per Proteggere”, diretto da Ago Panini, utilizza un potente simbolo di sicurezza: l’airbag rosa. La narrazione inizia con una sequenza raffinata che mostra gli interni della Nuova Lancia Ypsilon, poi interrotta dall’esplosione dell’airbag ripresa in slow motion, con un effetto visivo elegante e al contempo carico di significato. Il messaggio è chiaro: così come le auto sono dotate di sistemi di sicurezza per proteggere chi è a bordo, anche nella vita è necessario attivare strumenti di protezione adeguati contro la violenza sulle donne.

La campagna non si limita al digitale, ma raggiunge il pubblico anche attraverso un imponente piano di affissioni in 3D nelle principali piazze italiane. L’immagine dell’airbag rosa sarà protagonista di installazioni visivamente impattanti, progettate per catturare l’attenzione e stimolare una riflessione collettiva. Il piano di comunicazione coinvolge nove maxi impianti digitali 3D posizionati in punti strategici ad alto traffico, con cinque installazioni a Milano, tra cui The Corner, e quattro a Roma. A Milano le proiezioni illumineranno aree centrali come i Navigli e Corso Vittorio Emanuele, mentre a Roma il messaggio sarà diffuso in punti chiave come Via Piave, Via dei Romagnosi e Lungotevere Castel Sant’Angelo. La campagna sarà on air dal 7 al 15 marzo, in una strategia di diffusione curata da Starcom, per garantire la massima visibilità al messaggio.

Lancia non si limita alla sensibilizzazione visiva, ma ha avviato anche una collaborazione con l’associazione Differenza Donna per promuovere una serie di incontri formativi sul tema della violenza di genere. Gli appuntamenti si terranno sia all’interno dell’azienda sia nelle Case Lancia, gli showroom esclusivi del brand pensati per offrire un’esperienza immersiva e sofisticata. Questi spazi, caratterizzati da un design elegante e accogliente, diventeranno luoghi di confronto e consapevolezza, dove affrontare un tema delicato in un ambiente che trasmette sicurezza e protezione.

Charles Fuster, Marketing & Communication Director di Lancia, ha sottolineato l’importanza di questo impegno, dichiarando che il marchio, storicamente vicino al pubblico femminile, sente il dovere di contribuire attivamente a questa battaglia. “Lancia è da decenni un brand amato dalle donne. Per questo scegliamo di agire concretamente, diffondendo la conoscenza del numero 1522 e promuovendo una cultura della protezione e del rispetto. Non basta parlarne, servono azioni reali per garantire sostegno a chi ne ha bisogno”.

Anche Elisa Ercoli, Presidente di Differenza Donna, ha evidenziato il valore del progetto, sottolineando come la diffusione capillare del 1522 possa fare la differenza per molte donne che non sanno a chi rivolgersi. “Il 1522 è un servizio essenziale, risponde a qualsiasi ora del giorno e fornisce non solo ascolto, ma anche informazioni concrete per avviare un percorso di uscita dalla violenza. Sapere che esiste un numero dedicato può salvare vite e la visibilità data da Lancia a questo strumento è un grande passo avanti”.

Cristiana Capotondi, nuovamente coinvolta nel progetto, ha espresso il proprio orgoglio nel partecipare a un’iniziativa che mette al centro la sicurezza e la protezione delle donne. “Dopo la campagna ‘Punch’ del 2022, sono felice di essere parte di un progetto che ha un obiettivo chiaro e concreto. La violenza di genere è una realtà che va combattuta con impegno costante e solo unendo le forze possiamo creare un cambiamento reale. Nessuna donna dovrebbe sentirsi sola e con ‘Insieme per Proteggere’ vogliamo diffondere questo messaggio fondamentale”.

Con questa iniziativa, Lancia dimostra ancora una volta di voler utilizzare la propria voce per fare la differenza, unendo il proprio DNA di eleganza e innovazione a una missione sociale di grande rilevanza. Attraverso la potenza del linguaggio visivo e una comunicazione diffusa su più canali, il brand si impegna attivamente per diffondere consapevolezza e offrire strumenti concreti per il contrasto alla violenza di genere, affinché sempre più persone possano conoscere e accedere a un supporto essenziale come il 1522.

