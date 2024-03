Lancia Nuova Ypsilon ritorno iconico in Belgio e Olanda

Nell'ambito di una rinnovata espansione nel cuore dell'Europa, Lancia, il prestigioso marchio automobilistico italiano, segna il suo trionfale ritorno in Belgio e Olanda con il lancio della Nuova Lancia Ypsilon.

Questo evento non è solo una pietra miliare nella storia dell'azienda ma rappresenta anche un passo avanti determinante nella sua ambiziosa strategia di internazionalizzazione.

Sotto la guida di Stellantis, Lancia si imbarca in un audace piano decennale che prevede l'introduzione di tre nuovi modelli, ognuno a distanza di due anni l'uno dall'altro, puntando su un'ambiziosa strategia di elettrificazione, la ristrutturazione della sua rete distributiva italiana e una significativa espansione in Europa. Con oltre 70 nuovi concessionari previsti nelle principali città europee, Lancia è pronta a riconquistare il cuore degli appassionati di automobili, promettendo un mix irresistibile di eleganza senza tempo, italianità e innovazione.

L'incontro ufficiale tra il team Lancia, il CEO del marchio, Luca Napolitano, e i venditori dedicati di Belgio e Olanda, ha segnato l'inizio di questo entusiasmante capitolo. Questa riunione è stata l'occasione per condividere la visione e i piani futuri del marchio nei rispettivi paesi, enfatizzando l'importanza di una rete di vendita rinnovata e altamente qualificata. Con l'introduzione della Nuova Ypsilon, Lancia non solo riaccende la sua presenza storica in questi mercati ma si posiziona anche come un attore di primo piano nel segmento premium europeo.

La strategia di vendita di Lancia si distingue per la sua modernità e innovazione, con il 50% delle vendite previste online e una selezione di showroom fisici progettati per offrire un'esperienza di acquisto premium, sia online che offline. Questo nuovo modello distributivo mira a soddisfare le aspettative di una clientela europea esigente, che ricerca non solo automobili di prestigio ma anche un'esperienza d'acquisto all'altezza del marchio.

Belgio e Olanda, con una ricca storia di apprezzamento per il design e l'eleganza italiana, sono i mercati ideali per inaugurare il ritorno di Lancia. Con 10 showroom in Belgio e 6 in Olanda, supportati rispettivamente da 13 e 6 punti di assistenza post-vendita, Lancia è pronta a riconquistare il cuore degli appassionati e a instaurare nuove relazioni con i clienti alla ricerca di un'automobile che sia simbolo di stile, innovazione e prestigio.

Il ritorno di Lancia in Belgio e Olanda segna l'inizio di una nuova era per il marchio, che con determinazione e impegno punta a diventare un pilastro del panorama automotive premium europeo. Con la Nuova Ypsilon come simbolo di questo rinnovamento, Lancia promette di offrire non solo automobili di eccezionale qualità ma anche un'esperienza di acquisto senza precedenti, che unisce l'heritage italiano a un approccio innovativo e all'avanguardia.