Lancia Stratos HF Zero, il futuro del design italiano protagonista al Pebble Beach Concours d’Elegance 2024

Si è conclusa la 73ª edizione del Pebble Beach Concours d’Elegance, uno degli eventi più prestigiosi al mondo nel campo dell’automobilismo d’epoca,

che ha visto come protagonista assoluta la Lancia Stratos HF Zero del 1970. Il prototipo, che ha segnato un'epoca per il design automobilistico italiano, è stato premiato nella categoria “Wedge Concepts and Prototypes” e ha sfiorato l’ambito riconoscimento “Best of Show”, dimostrando ancora una volta l'intramontabile fascino della casa torinese.

La Lancia Stratos HF Zero, creata dal genio di Marcello Gandini per Nuccio Bertone, è stata presentata al Salone di Torino nel 1970, lasciando il mondo a bocca aperta per le sue forme rivoluzionarie e avveniristiche. Con un'altezza di soli 85 centimetri, il prototipo incarna una visione futuristica, caratterizzata da linee tese e minimali, fanali innovativi e interni audaci. Restaurato nel 2000, il veicolo ha recuperato il suo originale colore bronzo, continuando a rappresentare un simbolo di audacia e creatività nel design automobilistico.

Il legame tra la Lancia Stratos HF Zero e la successiva Lancia Stratos HF è evidente non solo nelle linee essenziali e nelle forme a cuneo, ma anche nello spirito sportivo che pervade entrambe le vetture. Il prototipo, con il suo motore V4 derivato dalla Lancia Fulvia HF, prefigurava già quella che sarebbe diventata una delle auto da rally più iconiche di sempre. La Lancia Stratos HF, infatti, debuttò nel 1971 con un motore sei cilindri a V della Dino 246 Ferrari, e con le sue tre vittorie consecutive al Rally di Monte Carlo e due titoli mondiali costruttori, ha scritto pagine indimenticabili nella storia del motorsport.

Il successo della Lancia Stratos HF Zero al Pebble Beach Concours d’Elegance 2024 non è solo un tributo al passato glorioso del marchio, ma anche un segnale dell'influenza che questi capolavori di design continuano ad avere sul presente e sul futuro dell’automobilismo. La presenza della Stratos HF Zero nella short list del “Best of Show” testimonia l'importanza storica e culturale di questa vettura, un vero e proprio monumento alla creatività e all’innovazione italiana.