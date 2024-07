Lancia Ypsilon da record nel primo semestre del 2024

Lancia Ypsilon “saluta” il mercato italiano con numeri straordinari, confermandosi un'icona nelle strade del nostro Paese.

Nei primi sei mesi del 2024, Lancia ha registrato 24.709 immatricolazioni, segnando un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e mantenendo una quota di mercato del 2,8%. Questo risultato pone la Ypsilon sul podio delle vetture più vendute nel suo segmento, dimostrando ancora una volta la sua popolarità tra i consumatori italiani.

La Lancia Ypsilon, conosciuta per il suo design raffinato e le sue prestazioni affidabili, lascia ora spazio alla sua erede: la Nuova Lancia Ypsilon. Questa nuova vettura rappresenta il primo modello della nuova era del marchio, disponibile in versioni 100% elettrica e ibrida. Proposta in tre diversi allestimenti, la Nuova Lancia Ypsilon è posizionata strategicamente al centro del mercato e beneficia degli incentivi statali attualmente in vigore, rendendola un’opzione ancora più allettante per chi cerca un’auto moderna e sostenibile.

Il successo della Nuova Lancia Ypsilon è già evidente. Durante il primo evento di Porte Aperte, organizzato presso le 160 concessionarie Casa Lancia in Italia, la vettura ha raccolto oltre 4.000 manifestazioni di interesse. I primi test drive hanno evidenziato le sue eccellenti qualità di maneggevolezza, efficienza e prestazioni, ricevendo pareri entusiastici da parte di pubblico e critica.

Lancia ha anche rinnovato tutti i suoi showroom secondo la nuova Corporate Identity, offrendo una customer experience sempre più premium. La forza vendita è stata aggiornata, con venditori dedicati e certificati Lancia, per garantire un servizio al cliente di alto livello. Inoltre, nelle concessionarie è possibile scoprire promozioni imperdibili che permettono di acquistare la Nuova Lancia Ypsilon beneficiando dei nuovi bonus governativi. Ad esempio, con la rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 2, si può accedere a un bonus statale che consente di acquistare la versione ibrida della Nuova Lancia Ypsilon con una rata mensile di 130€ per 36 mesi.

Raffaele Russo, Managing Director di Lancia Italia, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: “È un grande orgoglio constatare, ancora una volta, la passione e l’amore che circondano Lancia Ypsilon, un modello vincente da decenni in testa alle classifiche di vendita. E i dati relativi al primo semestre del 2024 certificano un percorso glorioso e ci permettono di celebrare nel migliore dei modi un modello che ha fatto la storia delle auto cittadine in Italia. Adesso il testimone passa alla Nuova Lancia Ypsilon che, in concomitanza con il suo primo Porte Aperte, ha anche partecipato alla 1000 Miglia 2024, quale support-car della leggendaria Lancia Aurelia B20GT in gara”.

Il passaggio dalla Lancia Ypsilon alla Nuova Lancia Ypsilon segna una tappa importante per il marchio, che continua a innovare e a rinnovarsi mantenendo intatti i valori di qualità e stile che lo contraddistinguono. Con l'introduzione della Nuova Lancia Ypsilon, il marchio dimostra il suo impegno nel fornire soluzioni di mobilità sostenibili e all'avanguardia, senza sacrificare l'eleganza e il comfort che hanno sempre caratterizzato le sue vetture.

La Nuova Lancia Ypsilon è pronta a conquistare il mercato italiano, offrendo ai clienti un’auto che combina tecnologia avanzata, design accattivante e rispetto per l’ambiente. Con il supporto degli incentivi statali e una strategia di mercato ben definita, Lancia punta a consolidare la sua posizione nel settore delle auto cittadine, rendendo la mobilità elettrica e ibrida accessibile a un numero sempre maggiore di persone.

In conclusione, il 2024 si prospetta come un anno di grandi successi per Lancia, grazie ai risultati record della Ypsilon e alle promettenti premesse della Nuova Lancia Ypsilon. La combinazione di innovazione, qualità e attenzione al cliente continua a essere la chiave del successo del marchio, che guarda al futuro con ottimismo e determinazione.