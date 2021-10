Land Rover al fianco di Croce Rossa Italiana impegnata nella campagna Covid-19

Una Defender Hard Top, con livrea esclusiva e allestimenti personalizzati per Croce Rossa Italiana.E' stata resa disponibile da Land Rover a sostegno della campagna vaccinale anti Covid-19.

Il mezzo è equipaggiato con lampeggianti e sirena e con un contenitore refrigerato biomedicale con apertura frontale per il trasporto sicuro di vaccini e prodotti biomedicali. Le pareti particolarmente spesse garantiscono il massimo isolamento e, quindi,il mantenimento della temperatura con un numero minimo di accensioni del gruppo frigorifero o riscaldante. Questo permette di limitare il consumo energetico mantenendo precisione ed affidabilità nel controllo della temperatura.

Grazie alle proprietà isotermiche, il contenitore termico per farmaci è indispensabile per il trasporto a temperatura controllata di plasma, vaccini, sangue, organi e campioni per analisi cliniche e ambientali.

La Defender, uno dei modelli più emblematici, versatili e rinomati di Land Rover, permette una guida agile e sicura sia su strada che in off-road. E’ anche e soprattutto la vettura da sempre impegnata in progetti di solidarietà, in missioni di aiuto verso popolazioni in difficoltà, utilizzata in caso di calamità naturali, ove sia necessario raggiungere luoghi inaccessibili per altri mezzi: è l’auto unstoppable protagonista di attivazioni legate al sociale.

Il SUV della casa britannica da sempre accompagna i suoi autorevoli partner nelle loro esperienze più importanti ed è proprio per questo che nasce Defender Hard Top, una serie di veicoli tailor-made, 100% personalizzabili, con l’obiettivo di offrire un esclusivo mezzo da lavoro su misura, che esprima con forza ed affidabilità i valori e i principi comuni ai rispettivi brand.

Per meglio riflettere la doppia anima della Defender Hard Top, sono state quindi attivate alcune importanti partenership distinte, da una diversa connotazione di elementi e valori: