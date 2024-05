Land Rover: Nuovo Defender lusso e potenza per avventure uniche

Land Rover ridefinisce l'esperienza di guida in off-road con l'introduzione della nuova edizione Defender,

arricchita da opzioni e miglioramenti che elevano il livello di lusso e potenza. L'icona Defender, conosciuta per la sua capacità di affrontare qualsiasi terreno, si arricchisce di nuove funzionalità che migliorano il comfort, rendendola il compagno ideale per le avventure più lussuose.

Uno degli highlight di questa nuova serie è il Signature Interior con il Captain Chairs Pack. I nuovi sedili singoli della seconda fila offrono un comfort supremo, sono dotati di braccioli su entrambi i lati e poggiatesta con supporti laterali, migliorando l'accesso alla spaziosa terza fila della Defender 130. La versione Defender 110 cattura l'attenzione con la Sedona Edition, che introduce un vivace colore rosso Sedona, ispirato alle arene ferrose del Parco nazionale di Red Rock in Arizona, accenti in Narvik Black e cerchi in lega Gloss Black da 22 pollici.

Per facilitare la scelta ai suoi clienti, Land Rover ha semplificato le specifiche e le opzioni bundle. La nuova Defender offre un'ampia gamma di pacchetti opzionali che includono miglioramenti sia per il comfort che per le prestazioni in off-road, tra cui il Dynamic Handling Pack e il Cold Climate Pack, progettati per massimizzare l'esperienza di guida in ogni condizione climatica.

Mark Cameron, Managing Director di Defender, sottolinea l'impegno continuo dell'azienda nel migliorare e innovare il modello Defender, garantendo agli avventurieri moderni non solo prestazioni eccezionali ma anche un comfort senza precedenti. Con l'introduzione di sedili più lussuosi e una vasta scelta di finiture interne, la nuova Defender è pronta a definire nuovi standard nel segmento dei veicoli di lusso all-terrain.

L'evoluzione della Defender dimostra l'impegno di Land Rover nel mantenere la sua eredità di robustezza, integrando al contempo elementi di lusso che rispondono alle esigenze degli esploratori più esigenti. Questa combinazione unica assicura che la Defender non sia solo un mezzo per spostarsi da un punto A a un punto B, ma una vera e propria dichiarazione di stile e potenza, pronta a portare i suoi passeggeri in avventure indimenticabili.