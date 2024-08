Le Alpine A424 sono pronte a tornare in pista ad Austin per la ripresa del FIA WEC

Dopo una meritata pausa estiva, l’Alpine Endurance Team torna in pista per affrontare la sfida del Circuito delle Americhe ad Austin, nell’ambito del Campionato Mondiale FIA di Endurance 2024.

Questa tappa segna il ritorno del circuito texano nel calendario del FIA WEC per la prima volta dal 2020, offrendo al team l’opportunità di mettere alla prova le Alpine A424 in uno dei tracciati più impegnativi e tecnici del mondo.

Inaugurato nel 2012, il Circuito delle Americhe è famoso per i suoi dislivelli, tra cui la spettacolare salita subito dopo la griglia di partenza, e per la sua lunghezza di 5.513 metri che mette a dura prova sia le vetture che i piloti. Le alte temperature e la configurazione antioraria del circuito aggiungono un ulteriore livello di difficoltà, soprattutto per i muscoli del collo dei piloti, costretti a sopportare uno stress fisico intenso durante la gara.

Nonostante il Circuito delle Americhe non abbia mai ospitato le Hypercar, l’Alpine Endurance Team ha già un ottimo record su questa pista, con due pole position e altrettante vittorie nella categoria LMP2 ottenute da Nicolas Lapierre nel 2016 e nel 2017. Questi successi passati alimentano l’ottimismo della squadra, anche se la consapevolezza delle sfide che li attendono è ben presente.

L’obiettivo del team è chiaro: accelerare la curva di apprendimento e sfruttare al massimo l’esperienza accumulata nelle gare precedenti, in particolare quella di Interlagos, per affrontare con successo le insidie di Austin. Nicolas Lapierre, insieme ai compagni di squadra Matthieu Vaxiviere, Mick Schumacher e Paul-Loup Chatin, è pronto a mettere in campo tutta la sua esperienza. Anche Charles Milesi e Ferdinand Habsburg, che scopriranno il circuito di Austin per la prima volta, avranno un ruolo cruciale, avendo studiato il tracciato al simulatore per prepararsi al meglio.

Il weekend di gara inizierà venerdì con le prime sessioni di prove, dove il team si concentrerà sull’acquisizione di dati fondamentali per mettere a punto le vetture. Sabato sarà la volta delle qualifiche, che determineranno la griglia di partenza della Lone Star Le Mans, la cui partenza è fissata per domenica alle ore 13.00 locali (GMT-5), corrispondenti alle 20.00 italiane. Le Alpine A424 n. 35 e n. 36 dovranno confrontarsi con altre sedici Hypercar in una gara che si concluderà al crepuscolo, dopo sei ore di intensa competizione.

Philippe Sinault, Team Principal dell’Alpine Endurance Team, ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno ad Austin: “È un piacere tornare su una pista bella e tecnica come quella di Austin. Dopo la pausa estiva, siamo pronti a tornare a combattere. Sarà fondamentale trovare i giusti compromessi fin dalle prime prove, poiché il caldo potrebbe rappresentare una sfida significativa, come già accaduto nel 2016. Questo influenzerà non solo la strategia degli pneumatici, ma anche la gestione dei piloti e il deterioramento delle gomme, che sarà cruciale.”

Sinault ha inoltre sottolineato l’importanza di affrontare la superficie irregolare del circuito e di raggiungere una velocità di punta ottimale senza compromettere le prestazioni nelle curve tecniche. “Stiamo per imboccare l’ultimo rettilineo della stagione, con Fuji e Bahrain all’orizzonte. Siamo determinati a continuare a migliorare e a dimostrare che siamo sulla strada giusta.”

l’Alpine Endurance Team si prepara a dare il massimo su uno dei tracciati più amati e temuti del calendario FIA WEC. Con un mix di esperienza, preparazione e strategia, il team punta a consolidare i propri progressi e a lottare per il successo in una gara che promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena.