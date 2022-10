Le concessionarie italiane ospitano il primo“DS 7 EXPERIENCES”

Nel weekend, presso gli esclusivi DS Store italiani, il grande pubblico potrà ammirare e provare il Nuovo DS 7,

la più alta espressione dell’arte di viaggiare alla francese fatta di raffinatezza, materiali nobili a bordo, finiture ispirate al lusso francese e tecnologia d’avanguardia. Come le più grandi case di moda parigine, DS Automobiles presta particolare attenzione alla scelta dei materiali e al loro trattamento, in modo da creare ambienti che rendono ogni viaggio unico. Su Nuovo DS 7 tutto ciò viene elevato al massimo grado, anche grazie a un equipaggiamento di serie che non conosce rivali. Dunque, l’esclusivo e audace Nuovo DS 7 incarna perfettamente il DNA di DS Automobiles, un brand innovativo e avanguardista, capace di fondere sapientemente uno stile elegante con la tecnologia più sofisticata.

Due giorni di appuntamenti imperdibili, dunque, che consentiranno di conoscere l’offerta declinata in cinque allestimenti specifici - Bastille Business, Rivoli e Opéra da un lato, Performance Line e Performance Line + dall'altro – ed effettuare test drive emozionanti apprezzando l’ampia gamma motorizzazioni, che prevede propulsori termici ed elettrificati, tra cui tre ibridi plug-in E-TENSE da 225, 300 e 360 cavalli. Accompagnate in questi giorni da una nuova e coinvolgente campagna di comunicazione, le “DS 7 Experiences” proseguono il cammino iniziato quest’estate con il “Roadshow Nuovo DS 7: un viaggio nella raffinatezza”, un tour esclusivo che ha coinvolto 45 DS Store italiani alla scoperta, in anteprima, del nuovo modello che unisce uno stile audace, le tecnologie più sofisticate e un comfort impareggiabile.

Tra le maggiori novità del Nuovo DS 7 spiccano le luci diurne DS LIGHT VEIL che, insieme ai nuovi fari DS PIXEL LED VISION 3.0, compongono una firma luminosa fluida e raffinata, secondo lo spirito dell’alta moda. DS LIGHT VEIL è una novità mondiale composta da una luce di marcia diurna e da quattro elementi luminosi verticali costituiti da 33 LED. Questa innovazione deriva dal processo di produzione: la superficie in policarbonato incisa al laser viene dipinta all'interno per conferire un aspetto che alterna la luce a componenti in tinta con la carrozzeria, creando un effetto di profondità e luminosità simile ad un gioiello. DS LIGHT VEIL si accende quando si apre l’auto e si spegne al momento della chiusura.

Una volta saliti a bordo del Nuovo DS 7 si rimane affascinati dall’opulenza degli interni e dell’ampio impiego di materiali pregiati, che riflettono tutta l’expertise di DS Automobiles, ma anche dall’altissimo livello di innovazione tecnologica capace di rendere qualunque viaggio un’esperienza unica al mondo. Lo dimostra, ad esempio, il nuovo sistema di infotainment DS IRIS SYSTEM, che un'interfaccia totalmente rielaborata, completamente configurabile, reattiva e fluida, supportata dal riconoscimento vocale naturale. Il nuovo schermo touch screen da 12" ad alta risoluzione presenta un menu composto da diversi widget per accedere a tutte le sue funzioni con un unico movimento: per controllare la navigazione connessa, la ventilazione, le fonti audio digitali e le informazioni di viaggio. Questo grande schermo, molto comodo da usare, consente anche di visualizzare le viste anteriori e posteriori, fornite dalle nuove telecamere digitali ad alta risoluzione, e di accedere alla funzione Mirror Screen tramite wi-fi con Android Auto e Apple Carplay in modalità wireless. Un nuovo grande pannello strumenti digitale da 12 pollici, con display modificabili e personalizzabili, presenta una grafica rinnovata con tutte le informazioni essenziali, come il flusso di energia sulle versioni ibride plug-in.

Pluricampione di Formula E, DS Automobiles ha scelto di offrire Nuovo DS 7 con diversi tipi di unità di potenza, tra cui un’ampia gamma composta da versioni ibridi plug-in E-TENSE, alcune delle quali saranno protagoniste proprio durante le “DS 7 Experiences”.

In particolare, Nuovo DS 7 E-TENSE 4x4 360 si distingue per le sue prestazioni ai vertici della categoria, con un motore a benzina da 200 cavalli e motori elettrici sull'asse anteriore e posteriore da 110 e 113 cavalli (trazione integrale), con un rapporto peso-potenza di riferimento nel segmento delle ibride plug-in. Abbinati a una batteria da 14,2 kWh, i motori elettrici consentono una guida a emissioni zero in accelerazione o a trazione integrale fino a 62 km (WLTP ciclo urbano) e 57 km (WLTP ciclo combinato) con la possibilità di guidare in modalità 100% elettrica fino a 140 km/h. Nuovo DS 7 E-TENSE 4x4 360 è omologato a soli 40 g/km di CO2 e ha un consumo di carburante di 1,8 litri/100 km. Nuovo DS 7 E-TENSE 4x4 360 passa da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi, con uno start-stop che copre i 1.000 metri in 25,4 secondi.

Nuovo DS 7 E-TENSE 4x4 300 (motore a benzina da 200 cavalli con motori elettrici sull'asse anteriore e posteriore che producono 110 e 113 cavalli) può viaggiare in modalità 100% elettrica fino a 135 km/h. In modalità 100% elettrica è omologata fino a 81 km (WLTP ciclo urbano) e 63 km (WLTP ciclo combinato) per soli 27 g/km di emissioni di CO2 e consumi omologati a 1,2 litri/100 km. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 5,9 secondi e lo start-stop da 1.000 metri in 25,9 secondi. Invece, per Nuovo DS 7 E-TENSE 225 (motore a benzina da 180 cavalli e motore elettrico da 110 cavalli sull'asse anteriore), l'autonomia elettrica è omologata fino a 80 km (WLTP ciclo urbano) e 65 km (WLTP ciclo combinato) per soli 28 g/km di emissioni di CO2 e consumi omologati a 1,2 litri/100 km.