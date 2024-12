Leapmotor C10: il D-SUV elettrico conquista l’europa con 5 Stelle Euro NCAP

Il Leapmotor C10, il primo D-SUV elettrico frutto della joint venture tra Stellantis e Leapmotor, ha subito conquistato il mercato europeo ottenendo le prestigiose cinque stelle Euro NCAP.

Questo risultato straordinario conferma la qualità e la sicurezza del modello, posizionandolo come uno dei veicoli più promettenti nella categoria dei SUV elettrici ad alta tecnologia.

Sicurezza al Top: Le Valutazioni Euro NCAP

La valutazione Euro NCAP riflette l’eccellenza del Leapmotor C10 in termini di sicurezza: 89% per la protezione degli adulti, 85% per la protezione dei bambini, 77% per la protezione degli utenti vulnerabili della strada, 76% per i sistemi di assistenza alla guida

Questo successo deriva da una progettazione ingegneristica di alto livello e da rigorosi test che hanno messo alla prova ogni aspetto del veicolo, garantendo prestazioni e sicurezza senza compromessi.

Struttura Robusta e Sicurezza Passiva

Il Leapmotor C10 è costruito su una struttura ad alta resistenza, progettata per assorbire e disperdere efficacemente l’energia in caso di collisione. I materiali utilizzati per il telaio e la carrozzeria sono stati selezionati per garantire massima protezione, mantenendo elevate prestazioni e un’ottima efficienza.

Il sistema di sicurezza passiva è altrettanto impressionante, con una dotazione completa di airbag, inclusi: Airbag frontali e laterali. Tendine di sicurezza. Airbag centrale tra i sedili anteriori

Tecnologia Avanzata per la Sicurezza Attiva

La sicurezza attiva è assicurata da un sistema di assistenza alla guida (ADAS) all’avanguardia, che include ben 17 funzioni avanzate, tra cui:Frenata automatica di emergenza. Mantenimento della corsia. Rilevamento angoli ciechi. Cruise control adattivo

Al cuore di queste tecnologie troviamo l’architettura elettronica “Four-Leaf Clover”, che integra un singolo System-on-Chip (SoC) e un modulo di microcontrollo (MCU) per ottimizzare la comunicazione tra i sistemi del veicolo. Questa infrastruttura centralizzata migliora la velocità di reazione e l’affidabilità complessiva, garantendo un’esperienza di guida sicura e reattiva.

Stabilità e Controllo in Ogni Situazione

Il Leapmotor C10 dispone di un sistema di gestione elettronica della stabilità (ESP) che lavora in sinergia con ABS e controllo di trazione, migliorando il controllo del veicolo in condizioni difficili, come superfici scivolose o manovre di emergenza.

Inoltre, il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) avvisa il conducente di eventuali anomalie, prevenendo potenziali incidenti legati a pneumatici sgonfi o danneggiati.

Funzionalità Premium e Comfort

Oltre alla sicurezza, il Leapmotor C10 offre una dotazione premium che comprende: Fari LED ad alta luminosità, per una visibilità ottimale in ogni condizione di luce.Telecamera a 360 gradi e sensori di parcheggio posteriori, per facilitare le manovre in spazi ristretti.Sistema multimediale avanzato, per un’esperienza di guida all’avanguardia

Un Successo per la Joint Venture Stellantis-Leapmotor

Il Leapmotor C10 rappresenta il primo passo della collaborazione tra Stellantis e Leapmotor, che punta a offrire veicoli elettrici di alta qualità a prezzi accessibili nei mercati internazionali. Grazie alla consolidata presenza commerciale di Stellantis in Europa, la joint venture ha l’obiettivo di accelerare la diffusione di prodotti innovativi e tecnologicamente avanzati.

Con le sue straordinarie caratteristiche di sicurezza, tecnologia e comfort, il Leapmotor C10 si posiziona come un protagonista assoluto nel mercato dei SUV elettrici, rivoluzionando il concetto di mobilità sostenibile.