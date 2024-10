Leapmotor debutta al Mondial de l'Auto 2024 con le sue soluzioni per la mobilità elettrica

Leapmotor fa il suo debutto ufficiale al Mondial de l'Auto di Parigi 2024, uno dei più prestigiosi saloni automobilistici internazionali.

Questo evento segna una tappa cruciale per l'espansione della casa automobilistica cinese nel mercato europeo, con un focus su soluzioni di mobilità elettrica che coniugano tecnologia avanzata e accessibilità economica. Dopo il successo del lancio europeo a Milano, Leapmotor si presenta a Parigi con un portafoglio di modelli che mirano a competere nei segmenti strategici della mobilità elettrica.

Tra i modelli presentati allo stand Leapmotor, spiccano la nuova B10, un C-SUV di medie dimensioni che fa il suo debutto mondiale, e la C16, presentata per la prima volta in Europa. Questi veicoli incarnano l’impegno del brand nella creazione di soluzioni elettriche all'avanguardia, supportate da un'elevata integrazione verticale che garantisce prestazioni elevate, sicurezza e prezzi competitivi.

Leapmotor B10: il C-SUV pronto a conquistare il mercato globale

La B10 rappresenta il fiore all'occhiello della gamma Leapmotor al Mondial de l'Auto. Questo C-SUV di nuova concezione è basato sulla piattaforma B di Leapmotor, una struttura che introduce la tecnologia LEAP 3.5, un'architettura intelligente e connessa progettata per rispondere alle esigenze dei consumatori moderni. Dotata di motorizzazioni completamente elettriche, la B10 si pone come una valida alternativa ai modelli tradizionali, grazie alla sua capacità di combinare un design accattivante con un'elevata efficienza energetica e prestazioni di lunga durata.

Grazie a una piattaforma modulare, la B10 offre un’autonomia notevole e opzioni di ricarica rapida, risultando perfetta per i clienti che cercano un veicolo versatile e sostenibile. Le tecnologie integrate di Leapmotor consentono al veicolo di essere altamente connesso, offrendo funzionalità avanzate di assistenza alla guida e sistemi di infotainment di ultima generazione. Lanciata per competere nel segmento europeo più affollato, la B10 si candida a diventare uno dei protagonisti del mercato nei prossimi anni.

C16: tecnologia e spazio per le famiglie moderne

Un altro modello che cattura l’attenzione a Parigi è la C16, un SUV pensato per le famiglie. Questo veicolo, dotato di sei posti in configurazione 2+2+2, offre un design pulito e minimalista all'esterno, mentre all'interno spiccano comfort e tecnologie di intrattenimento. Grazie alla piattaforma ad alta tensione a 800V in carburo di silicio (SiC), la C16 garantisce una ricarica rapida in soli 15 minuti, che permette di passare dal 30% all'80% di batteria.

Oltre all'innovazione nella propulsione, la C16 si distingue per l'ampiezza degli spazi interni e la configurazione flessibile, con un bagagliaio che può raggiungere i 1.022 litri abbattendo la terza fila di sedili. Il sistema di infotainment Leapmotor OS 4.0, insieme a un display HD da 15,6 pollici e un set di 21 altoparlanti supportati da Dolby Atmos, garantisce un'esperienza di viaggio di alto livello. Sicurezza, efficienza e comfort si fondono in questo SUV, che si posiziona come una soluzione premium per le famiglie moderne.

La city-car T03 e il D-SUV C10: soluzioni per la mobilità urbana e familiare

All'interno dello stand Leapmotor, trovano spazio anche altri modelli già noti al pubblico europeo, come la city-car elettrica T03 e il SUV C10. La T03, vettura compatta del segmento A, si è distinta nel mercato per la sua agilità e autonomia, pari a 265 km, e per l'ampio spazio interno nonostante le dimensioni contenute. Questa city-car, già vincitrice di riconoscimenti per la qualità iniziale, rappresenta una scelta intelligente per chi cerca una vettura economica e adatta al traffico urbano.

Il C10, invece, è un D-SUV elettrico progettato per le famiglie. Con un'autonomia di 420 km e una dotazione tecnologica di primo livello, il C10 coniuga sicurezza, comfort e sostenibilità in un unico veicolo. Progettato per il mercato globale, è supportato dalla rete di assistenza di Stellantis, offrendo ai clienti europei una combinazione unica di qualità costruttiva e un'esperienza di acquisto incentrata sul cliente.

Leapmotor e Stellantis: una partnership strategica per la mobilità elettrica

La partecipazione di Leapmotor al Mondial de l'Auto 2024 avviene pochi mesi dopo la creazione della joint-venture Leapmotor International con Stellantis, una partnership che mira ad accelerare la diffusione dei veicoli elettrici al di fuori della Cina. Con una quota di mercato del 21% acquisita da Stellantis, la joint-venture punta a espandere la presenza di Leapmotor in Europa e altri mercati globali, con l’obiettivo di aprire 350 punti vendita entro la fine del 2024.

Grazie a questa collaborazione, Leapmotor non solo potrà contare sulla capillare rete di vendita di Stellantis, ma potrà anche offrire ai clienti un servizio post-vendita senza precedenti, garantendo un accesso facilitato alla mobilità elettrica a prezzi competitivi. Il successo della joint-venture rappresenta un passo avanti verso l'espansione globale del marchio Leapmotor e il consolidamento della sua posizione nel mercato europeo della mobilità elettrica.