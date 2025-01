Leapmotor rivoluziona l’elettrico in Italia con l’iniziativa “Elettrico Facile”

Arrivato in Italia grazie alla partnership strategica con Stellantis, il brand Leapmotor si distingue come pioniere di una mobilità elettrica avanzata e conveniente.

Con la nuova campagna promozionale valida da oggi, i modelli T03 e C10diventano ancora più accessibili, offrendo agli italiani un perfetto mix di tecnologia, design e sostenibilità.

Una mobilità innovativa e conveniente

Leapmotor si basa su un modello di integrazione verticale, che combina ricerca, sviluppo e produzione per offrire soluzioni di mobilità all’avanguardia. La nuova campagna promozionale si inserisce nel quadro dell’iniziativa “Elettrico Facile” di Stellantis, volta a democratizzare la mobilità sostenibile nel nostro Paese, eliminando le barriere d’accesso alle auto elettriche.

T03: la city car compatta e tecnologica

La Leapmotor T03 è pensata per chi vive la città in modo smart e dinamico. Con una dotazione di serie superiore alla media del segmento e un’autonomia di 395 km nel ciclo urbano, la T03 offre il massimo in termini di praticità e comfort.

Grazie alle sue dimensioni compatte da segmento A, ma con spazi interni paragonabili a un segmento B, questa city car è perfetta per affrontare il traffico urbano senza sacrificare il comfort. Inoltre, il suo riconoscimento come miglior auto elettrica compatta nell’Initial Quality Study di JD Power conferma la sua qualità e affidabilità.

Prezzo promozionale: da oggi la T03 è disponibile a soli 15.500€, con tutto incluso di serie.

C10: il SUV elettrico per famiglie moderne

Per chi cerca un’auto spaziosa e performante, il Leapmotor C10 rappresenta una scelta di alto livello nel segmento dei D-SUV elettrici. Con un’autonomia di 420 km nel ciclo misto, il C10 unisce tecnologia avanzata, sicurezza e un design premiato, come testimonia il recente Gold Award al French Design Award.

Ideale per le famiglie moderne, il C10 offre una dotazione premium che non teme confronti, a un prezzo che sfida il mercato dei SUV a benzina di pari segmento. Con la sua offerta unica, è l’auto elettrica perfetta per chi cerca il massimo comfort e prestazioni elevate.

Prezzo promozionale: disponibile a partire da 33.900€.

Una rete di vendita e assistenza capillare

Leapmotor può contare su oltre 80 concessionari Stellantis in tutta Italia, offrendo una rete di vendita e post-vendita altamente affidabile. Questo garantisce ai clienti un’esperienza d’acquisto e assistenza ai massimi standard di qualità.

Leapmotor e Stellantis: il futuro è elettrico

Con la campagna “Elettrico Facile”, Leapmotor e Stellantis confermano il loro impegno nel rendere l’auto elettrica una scelta concreta e accessibile per tutti gli italiani. Tecnologia, design e sostenibilità sono ora alla portata di chi desidera abbracciare una mobilità innovativa senza compromessi.