Leasys lancia Clickar per l’acquisto online di veicoli usati

Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, arricchisce il sito lanciando oggi in Italia la nuova funzionalità dedicata all’e-commerce, con cui sarà possibile completare online la procedura d’acquisto delle vetture, in modo ancor più semplice e veloce.

La nuova funzione per il pagamento digitale, disponibile da subito su una selezione di veicoli e a breve su tutto il catalogo della piattaforma, interesserà sia i veicoli presenti in vetrina che quelli acquistabili tramite le aste. E i vantaggi non cambiano: 2 anni di garanzia inclusa e la possibilità di restituire il veicolo entro 14 giorni se non soddisfatti.

Il pagamento online della vettura può essere effettuato tramite bonifico on line o tramite finanziamento di FCA Bank: una volta individuato il veicolo che si vuole acquistare, basterà aggiungerlo al proprio carrello e selezionare una delle due modalità disponibili.

L'acquisto del veicolo mediante bonifico bancario rappresenta una soluzione comoda e veloce: basterà compilare il form online con i propri dati per consentire di generare automaticamente la documentazione contrattuale precompilata che sarà trasmessa al cliente all'indirizzo mail comunicato, insieme al link per il pagamento on line. Una volta effettuato il pagamento online e con la firma del contratto, non resterà che attendere di ritirare la vettura al Clickar Point ed iniziare a guidare.

Se invece l’opzione preferita è quella dell’acquisto con finanziamento, il cliente potrà contare su uno strumento semplice ed intuitivo, messo a punto da FCA Bank, che sfrutta le tecnologie più all’avanguardia. Il processo prevede che l'utente, dopo aver scelto l’importo della rata e la durata in base alle proprie esigenze, effettui direttamente sulla piattaforma il caricamento di tutti i documenti necessari, come la carta d’identità, la patente di guida e la tessera sanitaria, oltre ai dati reddituali e bancari. Basterà poi firmare digitalmente il contratto per concludere la richiesta e ricevere, entro pochi giorni, l’esito della valutazione creditizia della propria pratica.

Anche in questo caso, una volta completata la procedura d’acquisto, sarà possibile ritirare il veicolo presso il Clickar Point indicato.

Con oltre 600.000 veicoli venduti, Clickar è la piattaforma digitale di Leasys dedicata alla compravendita dei veicoli usati e di fine noleggio. Grazie a un servizio facile ed intuitivo, è in grado di offrire a tutti i target di clienti una vasta gamma di veicoli affidabili e in ottimo stato d’uso, acquistabili dalla vetrina digitale o tramite la partecipazione ad apposite aste. Inoltre la piattaforma non prevede commissioni e, grazie ad una fitta rete di Clickar Points, è in grado di offrire supporto e consulenza su tutto il territorio nazionale.