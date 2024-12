Leasys lancia My-Leasys: l’app per il noleggio auto semplice, smart e digitale

Leasys prosegue a grandi passi nel proprio percorso di trasformazione digitale, annunciato lo scorso anno, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei clienti e rendere più efficiente la gestione delle flotte aziendali.

Dopo il lancio della piattaforma e-commerce Leasys e-Store, arriva ora un ulteriore tassello nella strategia tecnologica dell’azienda: l’app My-Leasys.

La nuova applicazione rappresenta uno strumento completo e intuitivo per gestire il noleggio del proprio veicolo in pochi passaggi, direttamente dal proprio smartphone, ovunque ci si trovi. Attraverso l’app My-Leasys, è possibile consultare tutte le informazioni contrattuali, monitorare chilometri percorsi e scadenze, scaricare certificati assicurativi e accedere rapidamente alla documentazione necessaria.

In caso di guasto, l’app consente di inviare richieste di intervento al soccorso stradale e individuare il centro assistenza più vicino grazie a una mappa integrata. Lato emergenze, My-Leasys semplifica anche le procedure relative a sinistri o furti, offrendo la possibilità di inviare una segnalazione e ricevere supporto immediato tramite la centrale operativa. Inoltre, l’app offre accesso diretto al Customer Care, permettendo ai clienti di ricevere assistenza o richiedere nuovi servizi dedicati, personalizzando il proprio contratto di noleggio.

Per chi si avvicina alla scadenza contrattuale, My-Leasys include funzionalità avanzate: dalla possibilità di richiedere una proroga fino a simulare il valore di acquisto del veicolo. Tutte queste opzioni nascono per agevolare la gestione dei servizi in modalità self-care, ponendo al centro la customer experience.

Leasys non si ferma qui: nel 2025, l’app sarà ulteriormente potenziata con nuove evoluzioni, confermando il focus aziendale sulla centralità del cliente e sull’innovazione digitale.