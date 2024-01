Leasys, un 2023 da protagonista nel Noleggio a Lungo Termine

Nel 2023 Leasys si conferma protagonista nel mercato italiano del Noleggio a Lungo Termine (NLT),

posizionandosi al primo posto per immatricolazioni totali, con 83.827* veicoli che rappresentano un incremento del 21,2% rispetto all’anno 2022.

In dettaglio, Leasys ha registrato ottime performance sia sulle vetture, immatricolando 68.957* unità (+24% rispetto al 2022), sia nel settore dei veicoli commerciali leggeri in cui si è imposta come leader del settore con un incremento del +9,5% rispetto al 2022.

Al primato di Leasys nei veicoli commerciali leggeri ha contribuito il grande apprezzamento riscosso da Leasys Pro, la formula di NLT pensata esclusivamente per questa categoria di veicoli e dedicata a grandi aziende, piccole e medie imprese e liberi professionisti.

Posizionandosi dallo scorso aprile tra i principali player europei della mobilità a seguito del consolidamento con Free2move Lease, la nuova Leasys joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance, prosegue quindi il suo percorso di crescita costante nel mercato italiano, grazie ad un’esperienza di oltre 20 anni nel NLT e un’ampia gamma di formule sempre più sostenibili, flessibili e accessibili.

Forte di questi risultati raggiunti nel 2023 e di una strategia ancora più ambiziosa, Leasys guarda al 2024 con l’obiettivo di crescere ulteriormente, ponendosi come l’interlocutore ideale per aziende o privati che scelgono il noleggio a lungo termine come soluzione di mobilità.