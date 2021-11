Lewis Hamilton e Roger Federer tornano on air con Mercedes Classe S

La nuova Classe S apre una finestra, lontana dai riflettori, nella vita di Lewis Hamilton e Roger Federer, per guardare il lusso oltre la comune percezione e comunicarne i valori più profondi.

È questo lo storytelling che fa da leitmotiv alla campagna rilanciata in questi giorni, che vede protagonisti i due campioni dello sport a bordo dell’ammiraglia della Stella.

La nuova generazione di Classe S è disponibile in tre esclusive versioni (BUSINESS, PREMIUM e PREMIUM PLUS), con prezzi a partire da 109.352 euro per la S 350 d BUSINESS, in versione a passo corto.

BUSINESS: apre le porte all’esclusivo mondo di Classe S e introduce una ricca dotazione di equipaggiamenti come la seconda generazione di MBUX, il display centrale OLED con diagonale dello schermo di 12,8”, il PRE-SAFE System e l’ultima generazione del pacchetto di sistemi di assistenza alla guida.

PREMIUM: svela il lato più tecnologico di Classe S e, oltre agli equipaggiamenti già presenti sulla versione BUSINESS, introduce in gamma i cerchi da 19’’, il pacchetto parcheggio con funzione di attivazione a distanza, il display del lato guida in 3D, il Surround Sound System Burmester® 3D con 15 altoparlanti, la protezione vettura con URBAN GUARD Plus, il tetto panorama elettrico in cristallo con chiusura Comfort e chiusura automatica in caso di pioggia.

PREMIUM PLUS: la massima espressione dell’ammiraglia della Stella. Il massimo in termini di comfort e innovazione, caratterizzata da una dotazione unica, tra cui spiccano le Digital Light, l’head-up display l’head-up display, i rivestimenti in pelle Nappa e il display del guidatore 3D.

Entro il 31 dicembre 2021, i clienti che acquisteranno Classe S, scegliendo tra le disponibilità in pronta consegna, potranno beneficiare del service contract CompleteCare incluso nel prezzo. Un pacchetto di assistenza completo della durata di 48 mesi e 100.000 km.