Louis Vuitton Cup, Luna Rossa in finale “Patrizio Bertelli sulla strada verso la Coppa America”

Il team Luna Rossa Prada Pirelli ha ufficialmente conquistato la finale delle selezioni tra gli sfidanti della Coppa America 2024.

A commentare questo successo è Patrizio Bertelli, che ha espresso la sua soddisfazione e orgoglio per il risultato ottenuto dalla squadra italiana. La semifinale, giocata sul filo del rasoio, ha visto Luna Rossa affrontare con grinta e determinazione l’American Magic, un avversario forte e preparato.

Da Milano, in procinto di partecipare alla sfilata di Prada, Bertelli ha esordito con un semplice ma significativo: «Bravi, complimenti a tutti». Queste parole riassumono il riconoscimento per il grande lavoro svolto dal team, sia in acqua che a terra, in un momento decisivo per la campagna di Luna Rossa.

Un percorso di alti e bassi, ma sempre con carattere

La semifinale contro American Magic non è stata priva di ostacoli. Come ha sottolineato Bertelli, Luna Rossa ha avuto un buon inizio con quattro vittorie consecutive, dimostrando subito la propria forza. Tuttavia, una regata andata storta e una giornata sfortunata, segnata da una rottura imprevista, hanno permesso agli americani di recuperare terreno, portando il punteggio sul quattro a tre. È stato un momento critico per la squadra, ma Luna Rossa ha reagito con grande unione e determinazione.

«Il team ha reagito con grinta e grande unione», ha affermato Bertelli, sottolineando l'importanza del lavoro collettivo. Lo shore team ha lavorato tutta la notte per ripristinare la barca, permettendo ai velisti di tornare in acqua con un mezzo perfetto e chiudere la serie. Questa risposta ha dimostrato la solidità del gruppo e la capacità di affrontare le difficoltà con spirito combattivo.

American Magic: un avversario che ha spinto Luna Rossa a migliorarsi

Lo scontro con American Magic è stato un test fondamentale per Luna Rossa. Bertelli ha riconosciuto la forza dell’avversario e ha evidenziato quanto questo confronto sia stato utile per migliorare, sia nella conduzione della barcache nella tattica di regata. Il team ha preso decisioni rischiose, ma queste hanno messo in luce il carattere della squadra.

«Abbiamo preso decisioni rischiose, abbiamo dimostrato carattere», ha dichiarato Bertelli, dimostrando come la semifinale abbia rappresentato un momento di crescita importante per Luna Rossa.

Preparazione per la finale contro Ineos Britannia

Il prossimo avversario per Luna Rossa sarà Ineos Britannia, in una riedizione della finale dell’ultima Coppa America di Auckland. Anche il team britannico ha mostrato una grande crescita nel corso delle regate, forse la più significativa tra tutti gli sfidanti, come ha sottolineato Bertelli: «Forse sono quelli che sono cresciuti di più».

In vista della finale, il team italiano lavorerà per ottimizzare ulteriormente la barca, apportando piccole modifiche e dedicando tempo agli allenamenti in acqua. La preparazione non si fermerà qui: lo studio dettagliato dell’avversario sarà altrettanto cruciale per affrontare al meglio la sfida.

«In questi giorni ottimizzeremo la barca con qualche piccola modifica, ci alleneremo per migliorare ancora in acqua e studieremo l’avversario a tavolino. Saremo pronti», ha concluso Bertelli.

Con l'accesso alla finale delle selezioni tra gli sfidanti, Luna Rossa si prepara a una nuova sfida contro un avversario temibile, mantenendo la fiducia nel proprio percorso di crescita e nelle capacità di adattamento dimostrate. Il team italiano, sotto la guida di Patrizio Bertelli, si avvia con determinazione verso la fase successiva della Coppa America, con l’obiettivo di portare alto il nome dell’Italia nelle regate più prestigiose al mondo.